La Israel-Premier Tech rinuncia al Trittico Lombardo

Roma, 3 ottobre 2025 - Se si esclude il momento del tesseramento di Chris Froome, mai la Israel-Premier Tech ha avuto su di sé una tale attenzione mediatica come accade nelle ultime settimane, quelle successive alla turbolenta Vuelta 2025. Le preoccupazioni di ulteriori disordini per il finale di stagione hanno portato prima al ritiro dell'invito alla squadra israeliana per il Giro dell'Emilia 2025 (in programma sabato 4 ottobre) e poi alla decisione della stessa di rinunciare all'imminente Trittico Lombardo.

La rinuncia della Israel-Premier Tech

Si partirà domenica con la Coppa Agostoni, prima di spostarsi a Legnano lunedì per la Coppa Bernocchi e di chiudere martedì con la Tre Valli Varesine, per la quale ha confermato la sua presenza anche Tadej Pogacar, mantenendo quella 'promessa' fatta dopo il forfait di un anno fa. Per una presenza (e che presenza) confermata, c'è anche un'assenza rumorosa, quella della Israel-Premier Tech, la cui decisione è stata commentata da Renzo Oldani, organizzatore della corsa varesina, ai microfoni dell'Ansa. "US Legnanese 1913 e Binda prendono atto della decisione del Team Israel-Premier Tech di non prendere parte alla Coppa Bernocchi e alla Tre Valli Varesine. Esprimiamo il nostra più assoluto rispetto per tale scelta". Dunque, sospiro di sollievo da parte di tutti, tra corridori, organizzatori e semplici tifosi che potranno godersi con più serenità un appuntamento molto atteso del calendario delle Classiche italiane di fine stagione. Tra esse c'è però anche il Giro di Lombardia 2025, gara di categoria World Tour, nonché Classica Monumento che fa storia a sé: non è da escludere un'altra decisione analoga da parte della Israel-Premier Tech, che per ora sparisce dalla startlist del Giro dell'Emilia 2025 e del Trittico Lombardo.

Le dichiarazioni di Simmons

Per un Mads Pedersen che, causa un malanno, ha chiuso in anticipo la sua stagione c'è un Quinn Simmons, sempre in forza alla Lidl-Trek, che potrebbe ancora sognare il botto di fine anno: intanto lo statunitense, chiacchierato come la connazionale Chloé Dygert per le sue idee reputate offensive dai più, si è concesso ai microfoni di Ride, ai quali ha parlato del suo modo di intendere il ciclismo e della sua ammirazione per Peter Sagan. "Per me è importante avere un certo grado di personalità all'interno del gruppo. E farsi notare. Lo sport è anche spettacolo e noi corridori dobbiamo capire che siamo gli artisti che creano questo spettacolo. Basta pensare a Sagan: non c'era alcun dubbio che avesse un grande talento in bici, ma era anche uno che sapeva come esporsi da personaggio. Io ho voluto diventare un ciclista anche per essere come Sagan, non solo in termini di prestazioni, ma anche per il carisma". Un ingrediente che per Simmons ultimamente latita. "A volte hai l'impressione che tutti i corridori siano dei perfetti mariti per le tue figlie. Fanno tutto giusto e vogliono sempre essere dei professionisti perfetti, ma io penso che si possa anche trovare il giusto mezzo fra il carisma e la precisione. Certamente, l'aspetto sportivo è quello più importante, ma io penso che non ci sarebbe niente di male nel dare al ciclismo un aspetto leggermente diverso".