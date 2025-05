Jay Vine trionfa nella terza tappa del Giro di Romandia, attesa per il Giro d'Italia

Aspettando il Giro d’Italia che inizia la settimana prossima, ieri il mondo dei pedali ha visto Jay Vine vincere la terza tappa del giro di Romandia, 183 km con partenza e arrivo a Cossonay. L‘australiano del team Uae Emirates (nella foto) ha battuto per due secondi il francese Lenny Martinez (Bahrain-Victorious) e il compagno di squadra, il portoghese João Almeida. Nella classifica generale il francese Alex Baudin (EF Education-EasyPost) resta al comando con 5 secondi di vantaggio sul belga Junior Lecerf (Soudal Quick-Step).

Settimo nella tappa di ieri e nono in classifica a 52 secondi da Baudin, il campione olimpico Remco Evenepoel. Oggi si disputa la tappa più importante del Romandia, da Sion a Thyon 2000 di 128,4 km, con tre colli di prima categoria.

In Turchia invece Harold Martin Lopez ha vinto per distacco la sesta tappa del Giro di Turchia, la Selçuk-Selçuk di 156 chilometri. L’ecuadoriano della XDS Astana ha preceduto per 3 secondi l’olandese e compagno di squadra Wouter Poels, che continua ade essere anche il leader della classifica generale, mentre a 11” secondi è arrivato il norvegese Johannes Kulset (Uno-X Mobility). Quinto, a 21”, l’azzurro Giovanni Carboni (Unibet Tietema Rockets).

Oggi la settima e penultima frazione, la Selcuk-Cesme di 144 chilometri.

Intanto in Albania si scaldano i motori per la partenza del Giro d’Italia numero 108, da Durazzo con arrivo a Roma dopo 21 tappe complessive e 3.443 chilometri totali. Si comincia sabato 9 in Albania, l’arrivo nella capitale l’1 giugno. 23 squadre prenderanno parte alla corsa, ieri sono stati ufficializzati i nomi dei 228 concorrenti. Non ci saranno Vingegaard, Evenepoel e soprattutto Tadej Pogacar, trionfatore nel 2024.