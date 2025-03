Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2025, vince Philipsen. Milan sesto

Roma, 2 marzo 2025 - Ieri, in occasione della Omloop Het Nieuwsblad 2025, la corsa che ha aperto la stagione delle Classiche del Nord del Belgio, si era dovuto accontentare di un terzo posto alle spalle di Paul Magnier e soprattutto del vincitore a sorpresa Soren Waerenskjold: Jasper Philipsen non delude due volte e così oggi si riscatta subito nella Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2025, vincendo davanti a Olav Kooij e Hugo Hofstetter, con Jonathan Milan, sesto, come migliore degli italiani.

Le dichiarazioni di Philipsen

Il belga si fa così un bel regalo nel giorno del suo 27esimo compleanno. "E' incredibile vincere proprio in questo giorno. Forse avere un anno in più mi ha dato un po' di potenza aggiuntiva. Oggi tutto è andato come doveva andare: nel finale la squadra è stata fortissima e senza di loro non sarei riuscito a ottenere questo risultato". Come (quasi) sempre, dunque, l'Alpecin-Deceuninck si conferma una delle migliori formazioni quando c'è da lavorare per una volata, uno scenario molto ricorrente in queste Classiche belghe a dispetto della presenza di vari muri nel percorso. "Sapevo che oggi c'erano alte probabilità di finire con uno sprint. Nella parte centrale della gara, con diversi strappi, c'è stato qualche movimento, ma il gruppo all'inseguimento è sempre stato numeroso e sapevamo che in queste condizioni era difficile fare la differenza. Anche se oggi, a essere onesti, sulle salite ho fatto più fatica di ieri". La sincerità non manca a Philipsen, che come tutti i corridori sa che in questa fase iniziale della stagione qualche difficoltà è da mettere più che in preventivo. "Negli anni precedenti, il weekend di apertura della stagione non era mai stato un successo per me. Ieri è stata una giornata con sentimenti contrastanti, ma vincere oggi, nel giorno del mio compleanno, rende tutto più speciale".

Visconti al Team Jayco AlUla

Intanto, l'ex ciclista, nonché commentatore Rai, Giovanni Visconti si unisce al Team Jayco AlUla nelle vesti di talent scout nel settore del "Pathway Project". "Sono davvero orgoglioso di entrare nella famiglia del GreenEDGE Cycling. Verificherò sul campo le indicazioni che arriveranno dal management, dagli allenatori e dal data scientist. L'obiettivo sarà conoscere i talenti in erba non solo dal punto di vista sportivo, ma anche personale, familiare e tenendo in considerazione l'ambiente dal quale arrivano. Per questo motivo - conclude il siciliano - una delle caratteristiche del mio lavoro di talent scout sarà la continuità: un monitoraggio costante dell'atleta che ci permetterà di conoscerlo più a fondo". Questa la replica invece di Brent Copeland, direttore generale della società australiana. "Siamo molto contenti di questo innesto, che sicuramente porterà un nuovo approccio e una nuova prospettiva al nostro gruppo di lavoro. Essendo un ex ciclista, conosce i dettagli di questo sport e quanto possa essere impegnativo arrivare alla vetta. Vogliamo assicurarci che i giovani abbiamo le opportunità che meritano, senza essere lasciati ai margini".

