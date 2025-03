LA stagione GRAVITY. L’European Cup torna ad Aprica. Madesimo assegna le maglie tricolori

L’European Cup di Downhill torna in Italia. Appuntamento ad Aprica dal 27 al 29 giugno. L’evento rappresenta un’importante tappa del circuito internazionale riconosciuto dalla Federazione UCI e avrà validità anche come terza prova della Coppa Italia Downhill e del Trofeo Regione Lombardia. Per l’occasione ad Aprica sarà rinnovata la pista Magnolta con un tracciato apposito, che rimarrà utilizzabile da tutti gli appassionati fino a settembre, quando si svolgerà il Campionato regionale che concluderà la stagione.

L’estate con i campioni delle due ruote proseguirà anche a luglio: grazie a Madesimo, che ha ospitato per anni la Coppa Italia, ritorna in Lombardia anche il Campionato italiano in prova unica. L’evento più importante per i rider azzurri, che nel fine settimana del 19 e 20 luglio si sfideranno sul tracciato ‘Valle delle Streghe’, assegnerà le maglie tricolori. Per questo appuntamento sono attesi tutti i grandi campioni della disciplina nostrana a partire dal Valtellinese Davide Cappello, già campione nel 2022.

M.Galv.