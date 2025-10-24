La UAE Team Emirates-XRG su Ayuso: "Un addio inevitabile"

Roma, 24 ottobre 2025 - Un trasferimento chiacchierato e turbolento di cui tuttora si parla: a distanza di oltre un mese dall'annuncio del passaggio alla Lidl-Trek, Juan Ayuso è ancora molto discusso specialmente dal suo prossimo passato, la UAE Team Emirates-XRG.

Le dichiarazioni della UAE Team Emirates-XRG su Ayuso

Il portavoce, come sempre in questi casi, è il direttore sportivo Joxean Fernandez Matxin, che è tornato sull'imminente addio del classe 2002, che a partire da gennaio si legherà alla formazione statunitense fino al 2030. "Io con Ayuso ho un ottimo rapporto e penso che si possa avere un'opinione, ma ritengo anche che non sia sempre necessario esprimerla a caldo davanti ai microfoni dei media. A volte bisogna riflettere attentamente prima di parlare, perché non sempre le altre persone fanno le cose come le vorremmo noi o pensano le cose come facciamo noi. Sono circostanze normali nella vita e servono anche da insegnamento.

Io credo che Juan non sia stato fortunato nelle sue dichiarazioni, ma è un corridore cui auguro il meglio". Matxin si riferisce a quanto il suo quasi ex corridore aveva dichiarato durante una Vuelta 2025 vissuta da separato in casa sia prima che dopo l'annuncio del trasferimento alla Lidl-Trek: da parte dello spagnolo accuse pesante rivolte alla UAE Team Emirates-XRG sulla propria gestione sportiva (e non) che avevano fatto intuire l'impossibilità delle parti di provare a ricucire lo strappo, come confermato più o meno esplicitamente dallo stesso Matxin. "Io ho sempre cercato di convincerlo a restare da noi ma quando ci siamo trovati per parlarne, i punti di vista di entrambe le parti erano comprensibili. Credo che l'accordo raggiunto sia stato il migliore, sia per il corridore che per entrambe le squadre".

Matxin: “So già che farà cose impressionanti”

Risolta la questione dal punto di vista burocratico, dal 2026 parlerà la strada su chi tra Lidl-Trek e UAE Team Emirates-XRG avrà fatto il cosiddetto affare: sul tema, Matxin non nega il timore di dover fare i conti con un nuovo 'nemico', al netto della forza preponderante della sua squadra. "Sarà un rivale di cui tenere conto, anche per il prossimo Tour de France. So già che farà cose impressionanti e spero che possa vincere delle corse, anche se spero che non ci batta mai. È uno dei migliori corridori al mondo. Nel 2025 ha vinto una tappa al Giro d'Italia, due tappe alla Vuelta, una alla Volta a Catalunya, ha vinto la Tirreno-Adriatico. Nella nostra squadra solo tre corridori hanno vinto più di lui quest'anno: Tadej Pogacar, Joao Almeida e Isaac Del Toro (diventato nel frattempo il campione nazionale a cronometro, ndr)".

Dopo questa 'sviolinata', il dirigente spagnolo si mostra comunque sicuro della decisione presa dalla UAE Team Emirates-XRG e soprattutto da Ayuso, che era diventato complicato da gestire. "Ayuso sarà senza dubbio uno dei corridori più importanti della Lidl-Trek e avrà successo, ma non è una cosa che mi preoccupa, sinceramente. Non perché non lo tenga in conto, ma perché devo pensare alla mia squadra e voglio concentrarmi su quello di cui posso parlare e su ciò di cui devo parlare".

Napoli-Inter, probabili formazioni e orari tv