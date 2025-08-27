La Uae vince la cronosquadre alla Vuelta 2025. Vingegaard in rosso: la nuova classifica

Figueres (Spagna), 27 agosto 2025 - La tappa 5 della Vuelta 2025 propone la cronometro a squadre, una specialità che divide platea e addetti ai lavori e che ormai è di scena solo in Spagna, dove da oggi la corsa è di scena. Vince la UAE Team Emirates-XRG con un tempo di 25'26", ma la maglia rossa lascia David Gaudu e la Groupama-FDJ e torna in casa Visma-Lease a Bike e sulle spalle di Jonas Vingegaard nonostante una prova non memorabile dei suoi. Bene anche la Lidl-Trek di Giulio Ciccone, che sogna a lungo l'impresa (e la maglia rossa) prima della doccia fredda finale, ma solo parziale perché la classifica generale resta cortissima. La tappa 6, la Olot-Pal. Andorra di 170,3 km, riporterà la corsa in salita, con 4 GPM da scalare, di cui 2 di prima categoria, compreso quello che conduce all'arrivo, per ben 3475 metri di dislivello.

La cronaca della tappa 5 della Vuelta 2025

La corsa riparte dall'attesissima cronometro a squadre da Figueres a Figueres di 24,1 km, per appena 86 metri di dislivello, che rivoluzionerà la classifica generale nel primo giorno di Vuelta 2025 su suolo spagnolo. La Lotto passa al primo intermedio dopo 8'23", seguita dall'Alpecin-Deceuninck, in ritardo di 8", e dal Team Picnic PostNL, indietro di 9": il secondo intermedio della squadra belga dice invece 17'43". L'Intermarché-Wanty passa al primo intermedio con un ritardo di 4", che diventano 2" per la Cofidis: l'Alpecin-Deceuninck al secondo intermedio è indietro di 16", mentre la Lotto all'arrivo fissa il miglior tempo in 25'53", peggiorato di 15" proprio dall'Alpecin-Deceuninck. Il Team Picnic PostNL passa al secondo intermedio con un ritardo di 23", mentre il Team Jayco AlUla scrive il nuovo miglior tempo al primo intermedio, 8'14", migliorato poco dopo dall'8'06" della Lidl-Trek, per poi lasciare 4" sull'asfalto nel secondo intermedio.

La Cofidis passa al secondo intermedio con un ritardo di 19", che diventa di 13" per l'Intermarché-Wanty, prima di chiudere con 12" di gap, mentre il Team Picnic PostNL arriva al traguardo con 26" di ritardo. Il Q36.5 Pro Cycling Team passa al primo intermedio con 4" di ritardo, che diventano di 20" per l'EF Education-EasyPost, mentre la Lidl-Trek scrive il miglior tempo al secondo intermedio (17'30"), con la Cofidis a chiudere con 30" di ritardo. Il gap del Q36.5 Pro Cycling Team al secondo intermedio è di 10", mentre il Team Jayco AlUla chiude con 17" di ritardo.

La Burgos-Burpellet-BH passa al primo intermedio con 35" di ritardo, lo stesso tempo della Caja Rural-Seguros RGA (per poi perdere 1'04" al secondo intermedio), che diventano 11" per l'Arkéa-B&B Hotels, lo stesso della Movistar Team: la Lidl-Trek fissa in 25'35" il miglior tempo all'arrivo, mentre l'EF Education-EasyPost lascia 24" al secondo intermedio, prima di arrivare al traguardo con 30" di gap. Il Q36.5 Pro Cycling Team chiude con 13" di ritardo, mentre la Decathlon AG2R La Mondiale Team eguaglia il miglior tempo della Lidl-Trek al primo intermedio: la Caja Rural-Seguros RGA naufraga a 1'35" mentre la Ineos Grenadiers, con il suo 7'56", scrive il miglior tempo al primo intermedio, peggiorato di 15" dalla Bahrain Victorious. La Arkéa-B&B Hotels chiude con 27" di ritardo, mentre la Decathlon AG2R La Mondiale Team perde 11" al secondo intermedio. La Movistar Team chiude al traguardo con 8" di ritardo, mentre la Ineos Grenadiers paga 1" al secondo intermedio. La Red Bull-Bora-Hansgrohe passa al primo intermedio con 5" di ritardo, che diventano di 48" per la Israel-Premier Tech, mentre la Bahrain Victorious al secondo intermedio paga 26".

La Ineos Grenadiers paga 7" di ritardo al traguardo, con i sogni di gloria che sfumano per Filippo Ganna (Ineos Grenadiers). Non se la passa meglio l'altro azzurro Matteo Sobrero (Red Bull-Bora-Hansgrohe), che cade rovinosamente a terra, con la sua squadra che perde 11" al secondo intermedio. Male la Israel-Premier Tech, che perde 54" al secondo intermedio, mentre la UAE Team Emirates-XRG eguaglia il miglior tempo al primo intermedio. La Israel-Premier Tech chiude con 45" di ritardo dopo aver dovuto fare i conti anche con una serie di proteste per strada. La Visma-Lease a Bike perde 3" al primo intermedio, mentre la Soudal Quick-Step perde 18" al primo intermedio e 43" al secondo intermedio. Arriva la Red Bull-Bora-Hansgrohe, che paga 3" al traguardo. La Groupama-FDJ passa al primo intermedio con 7" di gap, mentre la UAE Team Emirates-XRG perde 5" al secondo intermedio. L'XDS Astana Team perde 31" al primo intermedio e 1'26" al secondo, mentre la Soudal Quick-Step lascia sull'asfalto 39". La Visma-Lease a Bike paga ben 18" al secondo intermedio: l'XDS Astana Team perde 1'26" all'arrivo, sul quale l'UAE Team Emirates-XRG fissa il nuovo miglior tempo, 25'26". La Groupama-FDJ perde 27" al secondo intermedio, mentre la Visma-Lease a Bike rimonta e perde solo 8". All'appello manca solo la Groupama-FDJ, che lascia sull'asfalto 24", perdendo la maglia rossa di David Gaudu (Groupama-FDJ): il nuovo leader della classifica generale è (di nuovo) Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike).

Jonas Vingegaard (Ansa)

Ordine d'arrivo tappa 5 Vuelta 2025

1) UAE Team Emirates-XRG in 25'26" 2) Visma-Lease a Bike +8" 3) Lidk-Trek +9" 4) Red Bull-Bora-Hansgrohe +12" 5) Ineos Grenadiers +16" 6) Movistar Team +17" 7) Decathlon AG2R La Mondiale Team +17" 8) Q36.5 Pro Cycling Team +22" 9) Groupama-FDJ +24" 10) Lotto +27"

Classifica generale Vuelta 2025

1) Jonas Vingegaard (TVL) in 16h11'24" 2) Juan Ayuso (UAD) +8" 3) Joao Almeida (UAD) +8" 4) Marc Soler (UAD) +8" 5) Giulio Ciccone (LTK) +9" 6) David Gaudu (GFC) +16" 7) Matteo Jorgenson (TVL) +16" 8) Jai Hindley (RBH) +20" 9) Giulio Pellizzarri (RBH) +20" 10) Egan Bernal (IGD) +22"