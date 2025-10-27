La Uno-X Mobility sogna Vingegaard e Pedersen: “Sono entrambi interessati a venire da noi”

Roma, 27 ottobre 2025 - Tra le novità della categoria World Tour a partire dal 2026 c'è la Uno-X Mobility, una squadra da sempre votata all'attacco che per questo motivo raccoglie molte simpatie da parte degli appassionati. Dopo gli onori sarà la volta degli oneri, con la squadra norvegese che per il proprio futuro sogna un salto di qualità anche a livello di organico e ambizione: parola di Thor Hushovd.

La Uno-X Mobility e i sogni Vingegaard e Pedersen

Il direttore generale della Uno-X Mobility, nonché ex grande velocista, è stato intercettato dai microfoni di TV2No, ai quali ha svelato che pezzi da novanta del ciclismo come Jonas Vingegaard e Mads Pedersen un giorno potrebbero diventare obiettivi reali di mercato. "Pensare a questa ipotesi è realistico: so che sono entrambi interessati a venire da noi". Indiscrezioni clamorose che però cozzano con la realtà che vede Vingegaard legato alla Visma-Lease a Bike fino al 2028 e Pedersen alla Lidl-Trek addirittura a vita, con la formazione statunitense che proprio in queste ore ha rinforzato il proprio sodalizio con il primo sponsor. Non a caso Hushovd poi raddrizza il tiro delle sue dichiarazioni, sempre oscillanti tra sogni e realtà. "Questo però non significa che li prenderemo, dato che sono fra i migliori al mondo e che questo tipo di corridori guadagna molto bene in questo periodo". Per il momento, per il suo triennio nella massima categoria del ciclismo, la Uno-X Mobility si è regalata Sven-Erik Bystrom, Anthon Charmig, Storm Ingebrigtsen, Alexander Kamp, Tobias Svarre e Martin Tjotta: tutti danesi o norvegesi, come da filosofia di una squadra dall'impronta fortemente nordica che, continuando a sognare sulla medesima falsariga, pensa anche a Mattias Skjelmose. "Quel che ho detto nella foga del momento non è rilevante, ma noi vogliamo comunque puntare in alto e io ritengo realistico pensare di poter portare corridori di quel calibro da noi in un futuro prossimo. Il contratto di Skjelmose con la Lidl-Trek scade a fine 2026 e quindi lo seguirò. È un corridore molto interessante con un potenziale incredibile che non sempre riesce a sfruttare a causa di cadute e infortuni. Ma è sicuramente uno da tenere d'occhio". Ciclomercato e rendimento su strada, due ambiti che spesso si incrociano: lo sa bene Hushovd, che chiude il suo intervento ribadendo la voglia di crescita della sua Uno-X Mobility, a prescindere dall'approdo più o meno futuristico di qualche fuoriclasse e, soprattutto, senza dimenticare le proprie radici piuttosto umili. "A me piacerebbe avere grandi campioni già affermati in squadra, ma se riusciremo ad arrivare a vincere il Tour de France o un Mondiale con corridori che sono cresciuti nella nostra struttura, allora quella sarà una storia che avrà un sapore decisamente migliore rispetto a quella di una grande vittoria figlia del mercato".