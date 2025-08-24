La vuelta. Philipsen vede rosso. Prima come al Tour. Volata capolavoro e maglia di leader

Francia o Spagna, intese come giri ciclistici, cambia poco: è sempre Jasper Philipsen che magna. Prima tappa e maglia di leader, come al Tour cinquanta giorni fa. Con una differenza: se a Lille il belga era atteso, a Novara, traguardo inaugurale della partenza italiana della Vuelta, lo era un po’ meno, risentendo ancora delle fratture a clavicola e costole che lo hanno rispedito a casa dalla corsa gialla il terzo giorno. Non per questo si è sottratto all’occasione offerta ai velocisti: ottima scelta.

"Questa prima tappa per velocisti è stato uno dei motivi per cui ho deciso di partecipare alla Vuelta. Non so come proseguirà questa corsa per me, so solo che non voglio tornare a casa subito come al Tour", racconta Philipsen, 27 anni, un tempo soprannominato Jasper Disaster per i pasticci in volata e ora diventato Jasper the Master per le vittorie. Questa in Piemonte, quasi per distacco su Vernon e Aular in una volata dove si rivede Viviani e non si hanno notizie di Pedersen, è la numero 55 in carriera, la quarta nella corsa spagnola. Nel conto, oltre a una Sanremo, ci sono anche dieci tappe al Tour e nessuna al Giro: semplicemente perché non l’ha mai corso.

Di italiano in questo inedito avvio di Vuelta c’è anche un ragazzo lucano, Alessandro Verre, anni 23, che corre per una squadra francese prossima alla chiusura: entrando nella fuga di giornata, si prende l’unico gpm sulla salita della Serra e la maglia a pois degli scalatori. Se son rose, eccetera eccetera.

Ordine d’arrivo 1^ tappa Torino-Novara: 1) Jasper Philipsen (Bel, Alpecin) km 186 in 4h 09’12’’ (media 44,952), 2) Vernon (Gbr) st, 3) Aular (Ven), 4) Viviani, 5) Garcia Cortina (Spa). Classifica: 1) Jasper Philipsen (Bel, Alpecin), 2) Vernon (Gbr), 3) Reinderink (Ola), 4) Aular (Ven), 7) Viviani, 20) Garofoli.