L’asso sloveno vinse due anni fa e parte favorito: il grande debutto nella stagione dell’assalto all’accoppiata Giro-Tour. Pogacar insegue il mito sulle Strade Bianche: "Una gara bellissima, ho voglia di correre»

Percorso più cattivo e maltempo: così la Strade Bianche, che per durezza e prestigio non ha nulla da invidiare alle grandi classiche del Nord, battezza la stagione di Tadej Pogacar. Non stupisce che lo sloveno sia il super favorito sugli sterrati senesi, dove ha già dominato due anni fa: succede ai campioni che corrono sempre per vincere. A lui succede anche di vincere al debutto, come quest’anno è già riuscito a Vingegaard e Evenepoel, perché in questo esaltante ciclismo nessuno gareggia più per allenarsi in vista di futuri impegni: a cominciare dalle grandi firme.

Comincia oggi in Toscana (diretta tv su RaiSport HD, RaiDue ed Eurosport 2), il viaggio che porterà Pogacar verso un obiettivo storico: vincere nello stesso anno il Giro, mai corso in carriera, e il Tour, conquistato due volte. Così si spiega una partenza che per il bimbo prodigio, vincitore anche di cinque classiche monumento e molto altro, ha l’aria di esser lenta solo nel calendario. "Vedere gli avversari partire così forte mi stimola. In questi giorni ho sentito crescere la voglia di correre, di verificare quanto bene mi sono allenato: poterlo fare in una corsa che mi ha divertito fin dalla prima volta, bellissima e diversa da tutte le altre, è l’ideale", è il pensiero di Pogi, sbarcato a Siena con un’inedita tinta grigia sui capelli e la solita aria sbarazzina delle giornate che preludono ai trionfi.

Ad aspettare il divin sloveno, che un paio d’anni fa seminò la compagnia a cinquanta dall’arrivo, c’è il nuovo tracciato che si allunga a 215 chilometri, con quattro tratti di ghiaia e terra in più (15, in totale), 71,5 chilometri senza asfalto e un circuito finale che proporrà due volte Colle Pinzuto e Tolfe, prima di arrampicarsi in piazza del Campo a Siena.

Su un terreno che potrebbe diventare infernale se il meteo non avrà un occhio di riguardo, a infastidire Pogacar proveranno in tanti: il britannico Pidcock, ultimo vincitore, e il francese Madouas, secondo un anno fa, gli americani Simmons e Kuss, l’ungherese Valter e lo sloveno Mohoric, così come godono di fiducia il colombiano Dani Martinez e l’irlandese Healy. Quanto all’Italia, che nell’albo d’oro si è infilata solo una volta con Moreno Moser undici anni fa, la missione impossibile chiama Formolo, Zana, Bettiol e il tricolore Velasco. Prima toccherà alle donne, con la Longo Borghini che ha forti chance di restare l’unica azzurra ad essersi imposta in questa classica (Rai 2 e Eurosport dalle 14).