L’attacco decisivo sull’ultima salita a San Luca: "Ottimo lavoro della squadra, io ho dato tutto». Del Toro scatenato: è subito re dell’Emilia

Privato dei nomi più illustri dall’assurda concomitanza con gli Europei, il Giro dell’Emilia celebra il talento migliore in circolazione: a San Luca detta legge Isaac Del Toro (foto), anni ventuno, il vero e degno erede di Pogacar del quale è anche compagno di team. Al primo impatto con la classica bolognese, il messicano con casa a San Marino fa subito centro, una delle doti che l’avvicina al marziano sloveno. Ne ha anche altre in comune, come la capacità di vincere da favorito e di provare a farlo sempre: quest’anno c’è riuscito 14 volte, cinque nell’ultimo mese sulle nostre strade in una campagna d’Italia aperta già in marzo con la Milano-Torino e proseguita con un Giro perso l’ultimo giorno, anche in questo caso da debuttante.

Da favorito, Del Toro si infila in uno degli albi d’oro più prestigiosi del ciclismo, accanto a nomi come Girardengo, Coppi, Bartali, Moser, Bugno, Pogacar e, ovviamente, Merckx. Lo fa sprecando le energie che servono, dimostrando così di non avere solo ottima forma ma pure testa lucida: El Torito esce dalla tana soltanto all’ultima scalata al santuario, raggiungendo e saltando Pidcock nel chilometro conclusivo, un finale spettacolare che ripaga gli appassionati stipati sotto i portici.

"La squadra ha fatto un ottimo lavoro, io sono rimasto al coperto e negli ultimi metri ho dato tutto", le parole di Del Toro, che in Italia ha ancora molto lavoro da sbrigare: oggi lo attende la coppa Agostoni, martedì la Tre Valli accanto al suo capitano Pogacar, infine il Gran Piemonte. Al momento il messicano non è previsto al Lombardia, per il quale da San Luca, dove gli italiani latitano (nessuno in top ten) arrivano buoni segnali da Bernal e Roglic, oltre che da Pidcock e Lenny Martinez arrampicatisi sul podio: che bastino per spaventare Pogacar sabato prossimo, se ne riparla.

Ordine d’arrivo 108esimo Giro dell’Emilia: 1) Isaac Del Toro (Mex, Uae) km 199 in 4h 46’10’’ (media 41,766), 2) Pidcock (Gbr) a 1’’, 3) Martinez (Fra) a 5’’, 4) Bernal (Col) st, 5) Roglic (Slo), 18) Piganzoli a 2’03’’. Giro dell’Emilia donne alla mauriziana Kimberley Le Court Pienaar.