LE classifiche. Thomas delude e perde due minuti . Tiberi c’è: sesto

Ganna a parte, c’è anche un po’ d’Italia, nella crono che tumula il Giro. Persino giovane: si sapeva di Tiberi, che aggiusta la classifica rientrando nei primi dieci, vanno bene anche l’ex tricolore Zana e Fortunato, che a loro volta si infilano nella zona nobile. Di quelli attesi, a deludere di più è Thomas, che incassa come tutti la batosta nel finale in salita. Salita che si ripropone oggi, nella tappa appenninica con arrivo in quota a Prati di Tivo: altro finale che può stuzzicare Pogacar.

Ordine d’arrivo 7ª tappa Foligno-Perugia: 1) Tadej Pogacar (Slo, Uae) km 40,6 in 51’44’’ (media 47,088), 2) Ganna a 17’’, 3) Sheffield (Usa) a 49’’, 4) Arensman (Ola) a 1’, 5) Schachmann (Ger) a 1’05’’, 6) Tiberi a 1’21’’, 7) Plapp (Nzl) a 1’45’’, 8) Martinez (Col) a 1’49’’, 10) Thomas (Gbr) a 2’, 12) Milesi a 2’12’’, 15) Zana a 2’34’’, 20) Uijtdebroeks (Bel) a 2’55’’, 33) Fortunato a 3’37’’. Classifica: 1) Tadej Pogacar (Slo, Uae), in 24h 12’36’’, 2) Martinez (Col) a 2’36’’, 3) Thomas (Gbr) a 2’46’’, 4) O’ Connor (Nzl) a 3’33’’ , 5) Plapp (Nzl) a 3’42’’, 6) Lutsenko (Kaz) a 3’49’’, 7) Uijtdebroeks (Bel) a 3’50’’, 8) Tiberi a 4’11’’, 9) Zana a 4’41’’, 10) Fortunato a 4’44’’.