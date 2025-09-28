LE PAROLE. Anzani e Romanò:: "Manca un passo»

Nell’Italvolley che oggi si giocherà l’oro mondiale ci sono tante storie di uomini. C’è il debuttante Francesco Sani, decisivo ieri quando è entrato in battuta, schiacciatore di Verona cresciuto negli States: "Sognavo di poter dare il mio contributo in una partita di questo genere, non credevo però di poter vivere questo tipo di emozione così presto".

C’è la giovane sfrontatezza di Luca Porro, ultimo prodotto di una nidiata di fratelli di talento: "Ognuno di noi che entra dalla panchina sa che deve dare sempre il massimo, oggi è andata bene". C’è la voglia di recuperare il tempo perduto di Simone Anzani, leader del gruppo fermato due volte per problemi al cuore e decisivo a muro nel finale: "Dentro quei due muri del terzo set c’erano tante cose che porto dentro e avevo voglia di esternare nel gioco. Siamo stati grandi, ma non è ancora finita. Volevamo giocare fino al 28 di settembre, e ce l’abbiamo fatta. Adesso manca ancora un gradino, di sicuro non ci vogliamo fermare".

C’è la flemma di Yuri Romanò, faccia impassibile da giocatore di poker e braccio mancino letale: "Un’altra finale da giocare, è un’emozione incredibile. Davvero tutto molto bello…soprattutto arrivare al giocarci il titolo dopo aver disputato una partita di questo genere. Siamo stati davvero bravi tutti, dal primo all’ultimo. Siamo un grande gruppo. La finale ce la godiamo".