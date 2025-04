Liegi-Bastogne-Liegi 2025, Evenepoel: "Pogacar favorito, ma io voglio vincere"

Roma, 26 aprile 2025 - Dopo un inverno così lungo e complicato a causa dell'incidente in allenamento di inizio dicembre, una vittoria (alla Freccia del Brabante 2025) e un piazzamento (terzo posto alla Amstel Gold Race 2025) è un bottino per il quale probabilmente avrebbe firmato: eppure Remco Evenepoel non è sazio e ha voglia di chiudere al meglio la campagna nelle Ardenne, provando a vincere la Liegi-Bastogne-Liegi 2025, in programma domenica 27 aprile.

Le dichiarazioni di Evenepoel

Ai microfoni di Sporza il belga ha ovviamente individuato in Tadej Pogacar il rivale numero uno: curiosamente, ad oggi entrambi hanno vinto 2 edizioni della Doyenne, monopolizzando di fatto le ultime 4 ma senza mai riuscire a sfidarsi direttamente. "Il favorito principale è Pogacar e lo è a maggior ragione dopo la vittoria perentoria della Freccia Vallone di qualche giorno fa. Penso che potrei inserirmi al secondo posto in una ipotetica griglia di partenza, con mezza stelletta in meno rispetto a lui. La certezza però è che la Liegi-Bastogne-Liegi è una corsa diversissima dalle precedenti, e penso in particolare alla Amstel Gold Race. Si deciderà tutto sulle salite e io spero di avere buone gambe". Per Evenepoel, appunto, il bilancio della sua primavera è già positivo. "Ho vinto la Freccia del Brabante contro un grande Wout Van Aert, ho lottato per il successo alla Amstel Gold Race e mi sono sentito bene anche alla Freccia Vallone, fino al momento in cui non ho patito il freddo. Mi avvicino comunque alla Liegi-Bastogne-Liegi con buone sensazioni. Vincerla, in una sfida diretta con Pogacar, per me sarebbe un traguardo nuovo. Abbiamo corso diverse volte insieme negli ultimi anni, ma non ci sono mai stati duelli diretti, solo fra me e lui. Ma, in ogni caso, che sia contro Tadej che contro qualcun altro, io voglio vincere qui per la terza volta".

Le dichiarazioni di Van Eetvelt

Chissà che nella categoria 'qualcun altro' non possa rientrare Lennert Van Eetvelt, che a fari spenti sogna il colpo a sorpresa che potrebbe lanciare definitivamente la sua carriera. Con la speranza personale di temperature più miti di quelle della Freccia Vallone 2025 (chiusa al 41esimo posto), come dichiarato ai microfoni di Wielerflits. "Il freddo ha avuto un ruolo fondamentale. Quando ha iniziato a piovere inizialmente ho pensato che non era così male, ma poi in pochi minuti si è passati ad una condizione di freddo estremo che non sono riuscito a superare. Non sentivo neanche di avere freddo, ero completamente paralizzato. Ho realizzato solo quando mi sono fermato di essere finito in ipotermia. E' stata sicuramente la giornata più fredda che ho vissuto tra i professionisti, nonostante alla fine ci fossero comunque 8 gradi". Per il belga le speranze di riscatto sono tante. "Sono già felice di riuscire a prendere il via alla Liegi-Bastogne-Liegi dopo che negli ultimi due anni c'è sempre stato qualcosa ad impedirmelo. Sulla carta è una corsa che si adatta a me e sarò felice se riuscirò a rimanere coi migliori, sperando in una top 10".

