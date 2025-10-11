Lombardia, casa Pogacar. La storia aspetta Tadej

E a ‘sto giro cosa s’inventa Tadej Pogacar? È l’inevitabile domanda prima di un Lombardia che ha tutta l’aria di proiettare il marziano sloveno ancor più nella leggenda di quanto già non sia. Vincendo la più dura delle grandi classiche, l’iridato farebbe cinquina come soltanto Fausto Coppi, ma con una differenza: i suoi cinque successi sarebbero in fila. Non bastasse, potrebbe stabilire un altro record: salire nella stessa stagione su tutti e cinque i podi delle prove monumento, come nemmeno Merckx. C’è aria di storia, insomma.

"Mi piace chiudere la stagione al Lombardia", ha detto in passato Pogacar, dimostrandolo pure. Al punto che oggi la sua vittoria non viene messa in discussione: non ci si chiede come, avendoci abituato agli arrivi solitari, ma quando, dopo un Mondiale e un Europeo sigillati con molto anticipo sulla tabella di marcia. Non ci si chiede nemmeno chi possa fermarlo, ma cosa: dal posto di blocco della polizia alla manifestazione dei proPal, la scelta è ampia.

"Vengo da una stagione lunga, ma ho ancora gambe buone. Il record? Non bado ai numeri, quattro successi in fila mi sembrano già una cosa speciale, ma parto sempre con la voglia di ripetermi", è il Pogi pensiero prima dell’ultima fatica di una stagione in cui da marzo in poi ha raccolto tanto (Strade Bianche, Fiandre, Liegi, Tour, Mondiale e Europeo) e sfiorato di più (terzo alla Sanremo, secondo da debuttante alla Roubaix). Conosce benissimo lo spartito che lo aspetta, 241 chilometri e 4.400 metri di dislivello distribuiti in sei salite e che per via dell’alternanza stavolta si vada da Como a Bergamo gli cambia poco: dove si parte parte, dove si arriva vince.

È colpa di Pogacar se la concorrenza anche stavolta sembra lontanissima. Dei due che al momento vanno più forte, uno fa da spalla al prodigio sloveno: è il pupo Del Toro, quindici vittorie in stagione, pronto a sacrificarsi per il suo capitano quanto a entrare in scena nel caso in cui un accidente qualsiasi lo fermasse. L’altro è Remco Evenepoel, il più motivato di tutti: primo dei battuti nelle prove iridata e continentale, è convintissimo di poter correre alla pari con il campione del mondo. Magari lo fa per motivarsi, in ogni caso ha un’occasione per dimostrarlo.

Quanto al resto della compagnia, non si scappa: Pidcock, Healy, Skjelmose, i veterani Roglic e Alaphilippe e il bimbo francese Seixas sembrano quelli con maggior vivacità. Come Christian Scaroni, il più continuo in una stagione che al nostro ciclismo non ha regalato grandi soddisfazioni: al Lombardia non ha mai avuto fortuna, ma questo per lui è un anno diverso. Chissà che non basti per avvistare il podio.

Diretta integrale Raisport e Eurosport dalle 10,30, Rai 2 dalle 14.