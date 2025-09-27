Mondiali di ciclismo 2025, l'autocritica di Longo Borghini: “Oggi ho sbagliato io”

Roma, 27 settembre 2025 - Una sola promossa, o quasi, e tante rimandate a giorni migliori: Magdeleine Vallieres vince la prova in linea femminile élite dei Mondiali di ciclismo 2025 e lo fa beffando, insieme al resto della più classica 'fuga bidone', le grandi favorite, che invece si controllano tra loro e cestinano così una grandissima occasione. Nel novero è compresa anche Elisa Longo Borghini, che ai microfoni del dopo gara di Kigali fa una fortissima autocritica degna della sua caratura.

Le dichiarazioni di Longo Borghini

Intercettata da Rai Sport, la piemontese si è assunta pienamente la responsabilità di cosa non ha funzionato per se stessa e per le altre sei compagne di squadra. "E' stata sinceramente una gara molto strana. In primo luogo ringrazio le mie compagne: loro hanno corso bene. Chi non ha corso bene sono stata io, insieme a tutte quelle che dovevano fare la gara. L'abbiamo persa in maniera sciocca, credo che chi ha vinto è stato coraggioso ed intelligente al contrario di noi". All'identikit corrisponde Vallieres, 24enne canadese con appena una vittoria ottenuta in carriera, tra l'altro al Trofeo Palma Femina 2024, una corsa spagnola di scena a gennaio: per lei l'onore, tra un anno, di difendere il titolo in patria, a Montréal, con l'orgoglio di essere la prima canadese ad aver centrato l'oro iridato. Poi ci sono le altre, le bocciate, con Longo Borghini a non darsi pace, pur puntando già il mirino sulla prova degli Europei, in programma tra una settimana. "Ci sarà tempo per riflettere, a caldo direi solamente 'cavolate'. Sarò io a dovermi fare un esame di coscienza. Non avevamo immaginato uno scenario così. E' un peccato perché stavo bene ma le corse si vincono anche con la testa ed oggi è mancata intelligenza. L'amarezza c'è ed è tanta: le ragazze si sono spese per me ed io non sono riuscita a ricambiare. Ci rifaremo tra una settimana".

Le dichiarazioni di Malcotti e Velo

Tra esse c'è Barbara Malcotti, la migliore delle azzurre, nonché l'unica a essere entrata nella fuga di cui tanto si parla prima di farsi riassorbire dal plotone delle grandi anche per provare ad aiutare la sua capitana, assolta prontamente. "Come obiettivo avevo quello di supportare Elisa al massimo, lo scopo era quello di seguire gli attacchi. Mi sono trovata nella fuga buona al momento giusto. E' stata una cosa inaspettata: ho provato a tenere più possibile ma avevo già speso tanto. Ho cercato di fare il massimo, quando Elisa è tornata sotto l'ho supportato nel miglior modo possibile ma davanti erano già troppo lontane: lei comunque - conclude la trentina - non ha nulla di cui farsi perdonare". Parole analoghe da parte del commissario tecnico Marco Velo, tra autocritica e rimpianti. "Ci sono state una serie di conseguenze che hanno fatto sì che la corsa poi è stata annullata, noi ci abbiamo messo anche del nostro perché siamo andate avanti per chiudere e ne abbiamo perse due o tre. In quel caso era meglio rallentare un attimo e far lavorare anche le altre francesi. Le big si son guardate ed fine purtroppo il Mondiale è andato".

