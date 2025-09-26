Lorenzo Finn, impresa Mondiale: il cielo in Ruanda si tinge d’azzurro

Roma, 26 settembre 2025 – “Voglio dedicare la vittoria alla mia ragazza Fabiana, questa è per lei”. Emozione, un anno dopo è ancora lui sul tetto del mondo. Lorenzo Finn è la prima medaglia d'oro per l'Italbici ai Mondiali di ciclismo in Ruanda. L’azzurro si è imposto nella prova in linea under 23 dopo essere stato campione del mondo, nel 2024, tra gli juniores.

Prova favolosa, con gli avversari staccati sul pavè a una trentina di chilometri dall’arrivo: “Alla fine mi facevano male le orecchie per il grande entusiasmo che sentivo sul rettilineo conclusivo – racconta l’azzurro -. Prima ho voluto sottolineare come questo sia il mio secondo mondiale consecutivo e poi ho festeggiato con il gesto della freccia diretta al bersaglio: ne avevo parlato ieri con Borgo, ci siamo promessi che se uno dei due avesse vinto, avrebbe celebrato il successo con questo gesto”.

"Una gara memorabile, che entra di diritto nella storia del nostro sport – ha detto il presidente della Federciclismo, Cordiano Dagnoni -. Lorenzo è un talento puro del ciclismo mondiale, oggi lo ha dimostrato ancora una volta, andandosi a prendere la maglia iridata con una prova di grande autorevolezza. Era il più giovane in gara, eppure ha mostrato classe, freddezza e tanta maturità".

Finn, giovane prodigio della Red Bull-Bora Hansgrohe Rookies (la squadra Continental di Red Bull, mette a segno così una doppietta che già riuscì allo sloveno Matej Mohoric nel 2012 e nel 2013. Quarto al Tour de l'Avenir di quest'estate e miglior scalatore del Giro Baby a giugno, il talento genovese si è involato a 32 chilometri dal traguardo, sul tratto ripido in pavé del circuito, per poi ritrovarsi da solo con Jan Huber, staccato dall'azzurrino all'ultimo giro, ai piedi della collina del Kigali Golf, a 6,7 Km dall'epilogo. Bronzo all'austriaco Marco Schrettl.

"Questo ragazzo oggi ci ha regalato un pomeriggio di grandi emozioni, come fece un anno fa nella prova junior, e, ne sono sicuro, ce ne regalerà tante altre perché avrà una carriera luminosa – conclude il presidente Dagnoni -. Ringrazio e faccio i complimenti a tutta la squadra e ai tecnici che hanno preparato la gara in modo impeccabile. Ci avviciniamo alle due giornate finali di questi Mondiali con tante speranze, consapevoli, una volta di più, che il ciclismo italiano è vivo ed estremamente competitivo”.