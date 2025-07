L’urlo di Philipsen, per Ganna sfortuna gialla

Gira subito malissimo all’Italia del Tour. Intanto perché perde subito una delle sue punte: caduto dopo 52 chilometri, dolorante alla schiena ma soprattutto frastornato (sospetta commozione cerebrale, dice il suo team), Pippo Ganna deve far la valigia e tornare a casa. Poi perché l’attesissimo Jonathan Milan non riesce a interrompere i due lunghi digiuni che ci accompagnano in Francia, vittorie di tappa e maglia gialla: lo sprint di Lilla, che vale entrambi i risultati, il gigante friulano non arriva nemmeno a giocarselo. Non è una falsa partenza, è semplicemente un avvio maledetto.

Tappe facili al Tour non ne esistono: non è un modo di dire, è la realtà. Fin dal primo giorno: chi pensava che la tavola fosse apparecchiata per una normale volata a ranghi compatti deve ripassare. A cambiare lo spartito è il vento: quando Vingegaard e compagni lo annusano a 16 chilometri dall’arrivo, scatta la più nota delle trappole, il ventaglio. Più lesti degli altri a restar sul treno giusto sono ovviamente l’attentissimo Pogacar, Van der Poel con mezza squadra e l’esemplare Trentin, alla fine il migliore dei nostri. Altri papaveri ci restano in mezzo: oltre ai velocisti favoriti come Milan e Merlier, anche Evenepoel e Roglic e non è la prima volta. Al Tour, quando l’avvio è morbido come quest’anno, è fondamentale star lontano dai guai: anche questo non è un modo di dire.

"Dopo una giornata stressante si è aperto un buco che pensavamo di riuscire a chiudere, invece davanti sono andati fortissimo. Mi dispiace, avevamo una grandissima possibilità, ci credevamo tutti", l’amarezza di Milan, che strada facendo aveva persino fatto le prove per il finale, vincendo un traguardo volante. È il modo più triste per debuttare in un Tour che mette subito in chiaro le cose: che ci siano i migliori al mondo non è solo un modo di dire.

A proposito di migliori: lo sprint dei più scaltri lo conquista per manifesta superiorità Jasper Philipsen. Non è una novità, perché al Tour ha vinto dieci volte, l’inedito è la maglia gialla, mai indossata prima. A 27 anni, fra i 54 successi conta pure una Sanremo e tre tappe alla Vuelta: per dire del livello. Di sprint se ne vedono altri in una giornata ad altissima velocità (47,5 la media). Uno è quello di Vingegaard su Pogacar in cima a una collinetta: sia o meno il suo modo di informare il rivale di non veder l’ora di far sul serio, il pubblico ringrazia. L’altro lo regala Benjamin Thomas, pure lui in salita: su un traguardo per la maglia a pois, prima batte Vercher, poi lo abbatte, finendogli addosso. Anche per questo siparietto comico, il pubblico (quello dei social, soprattutto) ringrazia.