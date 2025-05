Mads Pedersen trionfa a Vicenza: quarta vittoria e maglia ciclamino blindata

Su un arrivo da grande classica è destino che a vincere sia un campione: dieci anni dopo Gilbert, sul monte Berico che sovrasta Vicenza pianta la bandiera Mads Pedersen (nella foto), fin qui il più vincente in Giro. E’ la quarta tappa per il danese, che blinda la maglia ciclamino e infligge a un altro specialista, il belga Van Aert, l’ennesimo secondo posto: il cinquantesimo in carriera, roba da Guinness e da analisi.

Alle spalle dei previsti duellanti, in coda a una giornata da ritmi forsennati (47 la media), c’è il solito Del Toro: non ha la potenza per reggere l’urto di sprint esplosivi, ma abbastanza forza per staccare i rivali di classifica. Fra traguardi volanti e arrivo, il messicano rosa mette in tasca altri 9 secondi, portando a 15 il conto degli ultimi tre giorni: il Giro non si vincerà con gli abbuoni, comunque aiuta.

"Non sto sprecando più energie degli altri, ogni giorno lavoro per esser quel che da bimbo sognavo di essere", racconta El Torito, che sul traguardo si scioglie nell’abbraccio di mamma Dora e in corsa trova il modo di zittire chi parla di rivalità fra lui e Ayuso, lasciando al compagno uno sprint a tempo. Che poi lo spagnolo soffra l’intensità della rampa d’arrivo sono fatti suoi, così come di chi fatica o, vedi Pidcock, non si presenta. Tra quelli che invece si fanno trovar pronti, Tiberi continua a esser dove voleva dopo due settimane in cui a far la differenza, oltre agli abbuoni, sono stati sterrato e crono: per chi ama la montagna, il posto giusto.

Ordine d’arrivo 13ª tappa Rovigo-Vicenza: 1) Pedersen (Dan, Lidl Trek) km 180 in 3h 50’24’’ (media 46,875), 2) Van Aert (Bel) st, 3) Del Toro (Mex) a 2’’, 4) Rochas (Fra) a 5’’, 5) Godon (Fra) st, 6) Roglic (Slo), 7) Tiberi, 15) Ayuso (Spa).

Classifica: 1) Del Toro (Mex, Uae) in 46h 32’59’’, 2) Ayuso (Spa) a 38’’, 3) Tiberi a 1’18’’, 4) S. Yates (Gbr) a 1’20’’, 5) Roglic (Slo) a 1’35’’, 6) Carapaz (Ecu) a 2’07’’, 7) Ciccone a 2’20’’.