Tour de France 2025, embolia polmonare: Matthews dà forfait

Roma, 14 giugno 2025 - Non solo gli uomini che lotteranno per la classifica generale, che stanno facendo le prove generali al Giro del Delfinato 2025: il Tour de France 2025 avrà un parterre ricchissimo anche per quanto riguarda i velocisti e per i cacciatori di tappe. Un novero dal quale esce Michael Matthews a causa di problemi polmonari tutt'altro che banale.

Le condizioni di Matthews

L'australiano, finora a segno 4 volte alla Grande Boucle, non sarà al via di Lille il 5 luglio a causa dell'insorgere dei segni di un'embolia polmonare sopraggiunti durante gli allenamenti in quota con la squadra. Proprio il Team Jayco AlUla ha dato conto della situazione di uno dei suoi atleti di punta, le cui attività sono state momentaneamente sospese. "Come misura precauzionale è stato deciso di sospendere ogni tipo di attività fisica del corridore, fino a nuove decisioni". La formazione australiana, che come velocista alla Grande Boucle dovrebbe dunque affidarsi al solo Dylan Groenewegen, con Luka Mezgec come seconda punta, ha poi spiegato più nel dettaglio le condizioni del classe '90. "Matthews al momento è stabile e i nostri medici stanno ora cercando di ricostruire l'entità del problema e le sue cause, in modo da definire un sicuro e ottimale processo di recupero. Durante questo periodo, in cui verranno fatti vari esami, il corridore non affronterà alcuna gara, in modo da essere sicuri che non ci siano rischi per la sua salute. Di conseguenza, viene esclusa la sua partecipazione al prossimo Tour de France". Dunque, per Matthews, almeno quest'anno, niente bis della maglia verde vinta nel 2017: il vero obiettivo dell'australiano quest'anno era la prima maglia gialla, quella in palio a Lille, che fa gola praticamente a tutti gli sprinter. Quanto al Team Jayco AlUla, le velleità di classifica generale saranno curate da Ben O'Connor ed Eddie Dunbar, con Mauro Schmid come jolly per la caccia ai successi di tappa.

Le dichiarazioni di Almeida prima del Giro di Svizzera 2025

Non solo il Giro del Delfinato 2025: come corsa preparatoria alla Grande Boucle c'è anche il Giro di Svizzera 2025, che vede in Joao Almeida uno dei principali favoriti, per completare il tris dopo aver vinto il Giro dei Paesi Baschi 2025 e il Giro di Romandia 2025. "Per me finora è stata una stagione decisamente buona. Voglio continuare su questa strada fino al Tour de France. La preparazione è andata bene, siamo appena tornati da un periodo di altura con buona parte della squadra che sarà alla Grande Boucle e ora è il momento di provare le gambe". L'obiettivo del portoghese sarà vincere anche per migliorare il secondo posto del 2024 alle spalle del compagno di squadra Adam Yates. "Non è un segreto che il Giro di Svizzera mi piaccia molto. E dopo quello che abbiamo fatto l'anno scorso, torniamo in gara per difendere il titolo. Non è mai facile, ma sicuramente ci proveremo".

