Ciclismo, Milan: "Sogno la Milano-Sanremo e la Parigi-Roubaix"

Roma, 14 ottobre 2025 - Un futuro luminoso da velocista e prima ancora da uomo d'oro del quartetto azzurro su pista, ma non solo: Jonathan Milan sogna in grande, come affermato a Trento, location del Festival dello Sport.

Le dichiarazioni di Milan

Ricalcando un po' le orme del 'gemello diverso' Filippo Ganna, che negli ultimi tempi ha cambiato programmazione e obiettivi uscendo dal solo ambito delle cronometro, il friulano non nasconde l'aspirazione di diventare qualcosa di più di un 'semplice' velocista: nel mirino le Classiche Monumento più piatte e, quindi, meno complicate (si fa per dire). "Vorrei vincere una Milano-Sanremo, ma finché vanno sulla Cipressa non ce la faccio. E anche la Parigi-Roubaix: quest'anno sono riuscito a finirla per la prima volta (arrivando 101esimo, ndr), ma vorrei vincerla". Ben più realistico, almeno al momento, è l'obiettivo di vincere tappe in tutti i tre i Grandi Giri (al momento al corridore della Lidl-Trek manca all'appello la Vuelta, nella quale deve ancora debuttare). "E' impegnativo, ma è un mio piccolo sogno. Già riuscire a farlo nell'arco di una carriera sarebbe un grandissimo risultato, ma farlo nello stesso anno sarebbe il massimo". Insomma, già a partire dal 2026 non è da escludere un Milan ancora più impegnato nella primavera delle Classiche ma anche in tutti e tre i Grandi Giri, con il Tour de France che quest'anno ha riservato le soddisfazioni maggiori: lo scorso luglio, il classe 2000 infatti ha accostato il suo nome a quelli di Franco Bitossi e Alessandro Petacchi nell'elenco degli italiani ad aver vinto la maglia verde alla Grande Boucle. "Bisogna prendere punti per riuscirci, ma prima servono vittorie e piazzamenti. E poi portare la bicicletta fino a Parigi. Era il mio sogno e ci sono riuscito, ma quanta fatica ho fatto nella tappa di Lourdes". Curiosamente, anche Tadej Pogacar, vincitore del Tour de France 2025, nei giorni scorsi ha svelato di aver avuto dei problemi fisici, per la precisione al ginocchio, soffrendo dopo la tappa del Mont Ventoux e in particolare in quella di La Plagne, al punto da temere addirittura il ritiro nonostante la maglia gialla: Milan conclude la sua chiacchierata davanti a microfoni e taccuini parlando dello sloveno, non esattamente un velocista che però, a sua volta per vincere la Milano-Sanremo, una delle poche corse non ancora nel suo carniere, rischia di dover affinare ulteriormente le proprie qualità nello sprint. Il tutto, quindi, confermandosi un cannibale del ciclismo, prerogativa che non piace esattamente a tutti, tra appassionati e addetti ai lavori. "Pogacar è uno si allena per vincere, non vedo perché dovrebbe lasciare qualcosa agli altri. Io poi spero che la mia squadra faccia bene, ma alla fine vince sempre lui".

