Mondiali di ciclismo 2025, la delusione di Pogacar: "Dura da mandar giù"

Kigali (Ruanda), 21 settembre 2025 - Una sconfitta ampiamente preventivabile quando dall'altro lato c'è il più forte al mondo nella disciplina, ma non in queste proporzioni: Tadej Pogacar saluta, almeno per quest'anno, il sogno di una storica doppietta ai Mondiali di ciclismo 2025 tra cronometro e prova in linea e lo fa perdendo malamente la prima. Niente vittoria, ma pure niente podio (completato da Jay Vine e Ilan Van Wilder) e, soprattutto, doppiaggio incassato da Remco Evenepoel, che porta a 3 la striscia di vittorie iridate di fila nelle prove contro il tempo.

Le dichiarazioni di Pogacar

Dunque, quella dello sloveno, partito 2'30" prima del belga, assume i connotati di una vera e propria debacle, arrivata tra l'altro nel giorno del suo 27esimo compleanno: tra delusione e autoanalisi per capire cosa non abbia funzionato a una settimana esatta dalla prova in linea in cui difendere il titolo vinto un anno fa a Zurigo, Pogacar non si nasconde ai microfoni del dopo gara di Kigali. "Ovviamente sono deluso che Remco mi abbia ripreso, ma è velocissimo ed è incredibile quanto sia forte in questa specialità. Tanto di cappello a lui, ha fatto una grande corsa". Per lo sloveno oltre il danno la beffa, perché il ciclista più forte di questa generazione ha chiuso la sua prima giornata di gara in Ruanda senza alcuna medaglia. "Ho visto che ho perso il podio per un solo secondo: se avessi saputo che avevo solo un secondo di ritardo magari nell'ultimo chilometro avrei avuto quella motivazione in più. Oggi lo rimpiangerò probabilmente, ma domani sarà un giorno nuovo e posso essere felice di come ho sofferto oggi".

Come da carattere un Pogacar ancora senza sorriso, e non esattamente nuovo in carriera a faticare nell cronometro più lunghe di 40 km, prova a girare subito pagina, ma senza lesinare un'autocritica per ciò che è stata sbagliato prima e durante la spedizione in Ruanda. "Non è stata la ma prestazione migliore, ma visto come sono andate le cose prima del Canada, quando non ho potuto finire il mio blocco di allenamenti sulla bici da crono, posso essere soddisfatto e non vedo l'ora che arriva domenica e la corsa in linea. Parlando di come sono andate le cose per la crono, sicuramente avrei dovuto saltare il Canada, ma mi sono ammalato nei giorni precedenti e sono concentrato soprattutto sulla prova in linea. Non mi sono arreso riguardo la crono, ma ho dovuto saltare alcuni allenamenti importanti. So di poter fare bene nella prova in linea e per fare bene in quella dovevo andare in Canada e penso che in vista di quella sia stata una buona decisione". Chissà che per il futuro, dopo questo smacco, Pogacar non pensi a rimodulare e snellire il proprio calendario: prima, però, c'è da digerire una sconfitta dalle proporzioni epiche anche per merito di un Evenepoel stellare a cronometro. "E' dura da mandare giù, ma è Remco ed è fortissimo in questa specialità. Spero che si sia preparato davvero al 100% per oggi e che sarà solo al 99% domenica".