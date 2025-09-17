I convocati dell'Italia per i Mondiali di ciclismo 2025. Azzurri a due punte

Roma, 17 settembre 2025 - Tra le poche Nazionali ad aver scelto di presentarsi in Ruanda con il massimo del contingente a propria disposizione c'è l'Italia, che non teme la lunghissima trasferta e le sue incognite, tra costi e rischi per la salute, pur di andare a caccia di medaglie importanti negli imminenti Mondiali di Kigali, in programma dal 21 al 28 settembre.

I convocati dell'Italia per i Mondiali di ciclismo

Le scelte dei vari commissari tecnici sono state influenzate dalle tante contingenze del periodo e del luogo: su tutte i percorsi, con salite e dislivelli adatti a pochi. Per la prova in linea maschile, le speranze azzurre sono riposte in Giulio Ciccone, Giulio Pellizzari (entrambi freschi di fatiche alla Vuelta 2025), Andrea Bagioli, Mattia Cattaneo, Matteo Sobrero (con questi ultimi due di scena anche nella prova a cronometro), Lorenzo Fortunato, Marco Frigo e Fausto Masnada, con i vari Giovanni Aleotti, Gianmarco Garofoli, Christian Scaroni, Diego Ulissi e Simone Velasco a completare l'elenco come possibili riserve. Cattaneo, Sobrero e Frigo faranno parte del contingente maschile della staffetta mista: quello femminile per la medesima disciplina vedrà figurare Federica Venturelli, Soraya Paladin e Monica Trinca Colonel, con queste ultime due di scena anche nella prova a cronometro femminile e in quella in linea a tinte rosa, nella quale toccherà anche ad Elisa Longo Borghini, Francesca Barale, Eleonora Camilla Gasparrini, Barbara Malcotti e Silvia Persico, con Letizia Borghesi, Erica Magnaldi e Greta Marturano come riserve.

Piganzoli passa alla Visma-Lease a Bike

Nell'elenco dei convocati non figura Davide Piganzoli, che a partire dal 2026 e per il prossimo triennio si accaserà alla Visma-Lease a Bike (dalla quale esce Thomas Gloag, che va al Q36.5 Pro Cycling Team) lasciando quel Team Polti VisitMalta che lo ha lanciato nel ciclismo dei grandi. In esso il classe 2002, 13esimo al Giro d'Italia 2024 e 14esimo al Giro d'Italia 2025, deve probabilmente ancora ritagliarsi il suo spazio e conta di farlo crescendo ancora di più in una delle squadre più forti, come dichiarato a margine della firma che potenzialmente ne può svoltare l'intera carriera, com'è successo per Pellizzari e il suo trasferimento, relativo a questa stagione, alla Red Bull-Bora-Hansgrohe. "Questo è un grande passo nella mia carriera. Sono entusiasta di correre per una nuova squadra e di incontrare tutti i nuovi compagni e lo staff. Sono stato davvero attratto dal progetto della Visma-Lease a Bike perché credo di poter continuare a crescere come corridore da classifica generale. In questa squadra c'è tanta esperienza: corridori esperti, attrezzature di alto livello, uno staff di supporto forte e molto altro. Passo dopo passo - conclude Piganzoli - voglio continuare a crescere come corridore da classifica generale".