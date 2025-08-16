Mondiali di ciclismo 2025, il ct della Danimarca: "Vingegaard è già motivato"

Roma, 16 agosto 2025 - Di norma dopo il Tour de France la stagione di Jonas Vingegaard imbocca la parabola discendente, con gli impegni che via via si fanno sempre più radi. Quest'anno la musica cambia: all'orizzonte c'è innanzitutto la Vuelta 2025, al via da Torino tra una settimana esatta e poi, chissà, magari anche quel Mondiale di Kigali che fa gola a tutti gli scalatori e ai relativi commissari tecnici.

Le dichiarazioni di Morkov su Vingegaard

In casa Danimarca, non a caso, scende in campo il selezionatore Michael Morkov, che in un'intervista concessa a Feltet si sbilancia su quelle che potrebbero essere le sue scelte nella settimana dal 21 al 28 settembre, lontana ma anche allo stesso neanche così tanto: il tutto confermando tra le righe la presenza proprio di Vingegaard nonostante, per ora, dal diretto interessato sulla questione ci sia tanto riserbo. "Il fatto che Jonas sia ai Mondiali è nei piani fin dall'inizio della stagione. Quando ho parlato con lui lo scorso inverno, Jonas mi ha fatto capire che fosse molto motivato rispetto ai Mondiali. Poi, è chiaro che con tanti impegni davanti, è inutile fare delle convocazioni con grande anticipo. Ma Vingegaard è in un momento della sua carriera in cui la maglia iridata gli interessa molto. Inoltre, il percorso gli si addice, quindi è evidente che esserci sia una possibilità per lui". L'ex corridore, ritiratosi appena la scorsa stagione, si addentra proprio nella descrizione del tracciato di Kigali, 267 km con un dislivello di oltre 5000 metri. "E' molto adatto a Vingegaard, considerando anche che uno degli aspetti chiave sarà l'altitudine: è una cosa che Jonas ha dimostrato in passato di gradire, date anche le sue caratteristiche fisiche". Quasi come un ironico scherzo del destino, stavolta tra i due rivali di sempre sarà Tadej Pogacar, in teoria, a presentarsi in Ruanda più fresco e riposato: Vingegaard invece, come ricorda Morkov, prima sarà di scena alla Vuelta 2025. "In quel caso Jonas non avrà la possibilità di prepararsi in quota. Ma credo comunque che la Vuelta sia un'ottima preparazione per lui, anche perché uno come Vingegaard può naturalmente trovarsi a suo agio in altura. Penso che vada tutto bene così".

La Uno-X Mobility contro il Mondiale

I Mondiali di Kigali fanno gola, ma non a tutti: è il caso della Uno-X Mobility che, fresca di annuncio di rinnovo di Carl-Frederik Bévort, tramite il general manager Thor Hushovd esprime il proprio scarso gradimento verso un evento lontano, costoso e ricco di rischi per i propri corridori, specialmente in un momento cruciale per i ranking Uci. "Se si ottengono buoni risultati, ai Mondiali si possono guadagnare molti punti, ma il percorso è difficile. Richiede inoltre allenamento in altura, preparazione specifica e vaccinazioni. Significa fare un sacrificio importante. Non abbiamo detto ai nostri corridori che non possono partecipare, ma abbiamo detto che potrebbero esserci altre cose più importanti. Non a caso - continua Hushovd - abbiamo detto loro che preferiremmo che non partecipassero ai Mondiali: forse qualcuno si chiederà che tipo di messaggio questo trasmetta, rifiutando la possibilità di rappresentare la Norvegia con la bandiera sul petto, ma il calendario è così fitto ora che dobbiamo valutare attentamente ogni cosa".

