Mondiali di ciclismo 2025, sorpresa nella prova femminile: vince Vallieres

Kigali (Ruanda), 27 settembre 2025 - La prova in linea élite femminile dei Mondiali di ciclismo 2025 riserva sorprese difficili da immaginare alla vigilia: nel giorno in cui tutti guardano alle varie Demi Vollering, Pauline Ferrand-Prévot, Marlen Reusser, Kasia Niewiadoma, Chloé Dygert, Kim (Le Court) Pienaar ed Elisa Longo Borghini, una 'fuga bidone' sorprende tutte le big, che passano il resto della corsa a controllarsi, gettando alle ortiche le medaglie iridate. Quella d'oro va alla protagonista che non ti aspetti: Magdeleine Vallieres, 24enne canadese con finora a referto una sola vittoria in carriera, quella del Trofeo Palma Femina nel 2024 (non proprio una corsa di prim'ordine, per usare un eufemismo), in programma tra l'altro a gennaio in Spagna, è la nuova campionessa del mondo, succedendo così all'assente Lotte Kopecky. Anche il resto del podio, che definire 'esotico' è poco, prevede nomi a sorpresa: seconda è la neozelandese Niamh Fisher-Black e terza l'espertissima Mavi Garcia, che a gennaio compirà 42 anni. E le altre? Tanto, troppo controllo che divora anche la spedizione azzurra, che nella fuga buona aveva inserito Barbara Malcotti, nel finale a sua volta fagocitata dalle logiche di squadra. Domani la rassegna iridata di Kigali si chiuderà con la prova maschile élite, che potrebbe riproporre uno scenario simile qualora i nomi più attesi, su tutti Tadej Pogacar e Remco Evenepoel, decidessero a loro volta di controllarsi: meglio non farlo, sulle tante colline del Ruanda, che oggi hanno incoronato la carneade Vallieres, la prima canadese a vincere il titolo iridato che curiosamente tra un anno potrà provare a continuare a sognare, difendendo il titolo in casa, a Montréal. Prima però, tra una settimana, c'è l'Europeo e l'impressione è che le big, stavolta, faranno di tutto per non incappare in un errore simile: compresa l'Italia, fuori dalla top 10.

La cronaca della prova in linea femminile élite dei Mondiali di ciclismo 2025

Per le donne élite all'orizzonte ci sono 164,6 km di tracciato intorno a Kigali che subito presentano il loro conto a molte atlete africane: altre, come Lucie De Marigny-Lagesse (Mauritius), Humberto Ie Dodo (Guinea-Bissau), Mamadama Bangoura (Guinea) e Ramadhan Najma (Comore) addirittura si ritirano, mentre Carina Schrempf (Austria) lancia il primo tentativo di fuga per essere poi raggiunta in seguito da Julie Van De Velde (Belgio) e Shirin Van Anrooij (Olanda), mentre il tentativo di Blanka Vas (Ungheria), inseguita subito da Eleonora Camilla Gasparrini (Italia) ha vita corta. Davanti resta la sola Van Anrooij, ma per poco: merito del lavoro di Monica Trinca Colonel (Italia), mentre poco dopo attaccano Mireia Benito (Spagna) e Noemi Ruegg (Svizzera). In molte provano a ricucire lo strappo: si fanno vedere Cedrine Kerbaol (Francia), Amanda Spratt (Australia), Anna Van Der Breggen (Olanda) e Jasmin Liechti (Svizzera). Poi un drappello composto da Riejanne Markus (Olanda), Ginia Caluori (Svizzera), Evita Muzic (Francia), Mavi Garcia (Spagna), Niamh Fisher-Black (Nuova Zelanda), Antonia Niedermaier (Germania), Magdeleine Valliers (Canada) e Barbara Malcotti (Italia) prova a prendere un margine, sempre alle spalle del duo di testa, prima che i due plotoni si ricompongano. All'alba dell'inizio degli ultimi due giri scatta Elisa Longo Borghini (Italia), sorprendendo diverse big prima che la situazione si tranquillizzi. Il caos è totale e così attaccano anche Ella Wyle (Nuova Zelanda), Katrine Aalerud (Norvegia) e Brodie Chapman (Australia), ma presto davanti si rompe l'armonia. Garcia attacca e si porta dietro Vallieres e Fisher-Black, mentre a sorpresa va in crisi Niedermaier: con quest'ultima, all'inseguimento ci sono Markus e Caluori, con Muzic, Benito, Malcotti, Ruegg, Wyllie, Aalerud e Chapman a metà strada. Si tratta quasi interamente di seconde linee: il gruppo delle capitane è distaccato di oltre 1', con molte big in dubbio sul da farsi in una situazione più complicata del previsto. Juliette Labous (Francia) lavora per ridurre il gap delle grandi, dove si muove anche Marlen Reusser (Svizzera): all'imbocco dell'ultimo giro, bene anche Longo Borghini, che si scatena con un'altra rasoiata. Intanto davanti torna Niedermaier, mentre Caluori resta da sola all'inseguimento del drappello al comando. Malcotti si accoda a Reusser, la prima big che prova in prima persona a completare l'inseguimento sulla testa della corsa. Si fanno vedere anche Pauline Ferrand-Prévot (Francia) e Kim (Le Court) Pienaar (Mauritius): Longo Borghini appare invece leggermente in difficoltà. Elise Chabbey (Svizzera) si accoda alle inseguitrici: davanti ci sono ancora Garcia, Fisher-Black, Markus, Niedermaier e Vallieres. A sorpresa, Chabbey e non Reusser prova l'accelerazione su uno degli ultimi strappi, mentre davanti restano le sole Fisher-Black, Vallieres e Garcia. Dietro Longo Borghini e Ferrand-Prévot non si arrendono: male Demi Vollering (Olanda), che perde contatto. Malcotti si fa riassorbire dal plotone delle big e comincia a tirare per tutte ma soprattutto per Longo Borghini: purtroppo non c'è armonia e così le grandi favorite sembrano alzare bandiera bianca, controllandosi. La questione vittoria sembra riguardare le tre davanti: parte per prima Vallieres ed è l'azione buona di un'atleta che finora aveva vinto poco o nulla, quest'anno giusto una corsa in Spagna a gennaio, con Fisher-Black e Garcia a completare il podio. Un podio quasi impossibile da pronosticare alla vigilia.

Ordine d'arrivo prova in linea femminile élite Mondiali di ciclismo 2025

1) Magdeleine Valliers (CAN) in 4h34'48" 2) Niamh Fisher-Black (NZL) +23" 3) Mavi Garcia (ESP) +27" 4) Elise Chabbey (SUI) +41" 5) Riejanne Markus (NED) +57" 6) Antonia Niedermaier (GER) +1'17" 7) Demi Vollering (NED) +1'34" 8) Kim (Le Court) Pienaar de Billot (MRI) +1'34" 9) Marlen Reusser (SUI) +1'34" 10) Kasia Niewiadoma-Phinney (POL) +1'34"