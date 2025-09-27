Mondiali ciclismo 2025: percorso, favoriti e orari tv. Il secondo mondiale più duro di sempre

Kigali, 27 settembre 2025 – Il secondo mondiale più duro di sempre dopo quello di Sallances del 1980. In Francia, 45 anni fa, vinse Bernard Hinault con circa un minuto su Gianbattista Baronchelli e su oltre 100 partenti ne arrivarono al traguardo solo quindici. A Kigali, dunque, sarà dura. I metri di dislivello sono oltre 5mila e gli scalatori saranno chiamati a farsi trovare pronti. Probabilmente sarà duello tra Remco Evenepoel, dominatore della crono, e Tadej Pogacar, il vincitore del Tour de France 2025, ma con un percorso così può succedere di tutto e in qualsiasi momento della gara. Vediamo l'altimetria, i favoriti e gli orari tv.

Percorso

Quello di Kigali è il secondo percorso più duro della storia dei mondiali. Saranno 267 chilometri totali con un dislivello complessivo di 5.475 metri. Il tracciato prevede un circuito nella città di Kigali all'inizio e alla fine e una fase centrale in linea. Si partirà con 9 giri del circuito di Kigali, poi ci saranno 42,5 chilometri in linea da non sottovalutare con la salita simbolo del giro del Rwanda, ovvero il Mont Kigali, che misura 5.9 chilometri al 6.9% di pendenza media, ma con vetta a circa 90 dal traguardo. Troppi per tentare un attacco decisivo. Così, le fasi calde saranno di nuovo nel circuito di Kigali, da disputare altre 6 volte per giungere al traguardo. Due i muri che decideranno la corsa. Prima il Kigali Golf di 800 metri con pendenze medie dell’8.1% e massime del 14%, poi poco dopo la Cote de Kimihurura che misura 1.3 chilometri al 6.3% di pendenza media e 11% di pendenza massima, il tutto amplificato dal lastricato. Attenzione anche agli ultimi 400 metri, che sono in leggera salita e ci sarà da pedalare fino alla linea di arrivo.

Favoriti

Due i principali candidati alla vittoria. Da un lato il Belgio con Remco Evenepoel, campione del mondo a cronometro e campione olimpico in carica, dall’altro Tadej Pogacar, campione iridato un anno fa e vincitore del Tour de France 2025. Ma attenzione agli scalatori delle altre nazioni. La UAE ne ha tanti, partendo da Isaac del Toro per il Messico e Juan Ayuso per la Spagna, mentre i britannici puntano su una bella coppia di scattisti come Oscar Onley e Tom Pidcock. Con un percorso così, i corridori da grandi giri hanno una chance e vanno citati Hindley e Vine per l’Australia e Skjelmose per la Danimarca. E l’Italia? E’ priva di Pellizzari, in top ten alla Vuelta, così si punterà su Giulio Ciccone sorretto da una squadra omogenea con Fortunato come seconda carta.

Dove vederlo in tv

Il mondiale di ciclismo Elité maschile si disputa domenica 28 settembre a Kigali in Rwanda con doppia diretta tv. Live in chiaro dalle 9.40 su Raisport Hd, canale 58 del digitale terrestre, poi finale di corsa dalle 14.30 su Rai Due. Live a pagamento su Discovery/Eurosport tramite le piattaforme Discovery Plus e Dazn.