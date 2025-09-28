Ciclismo, Pogacar imprendibile per tutti. È lui il campione del mondo... per distacco. L’ordine d’arrivo

Kigali (Ruanda), 28 settembre 2025 – Il primo round, quello a cronometro, lo aveva vinto Remco Evenepoel, che si era preso pure il lusso di doppiarlo: il secondo, quello della prova in linea categoria élite dei Mondiali di ciclismo 2025, vede la rivincita di Tadej Pogacar, che scatta per la prima volta a 104 km dal traguardo, portandosi dietro i soli Juan Ayuso e Isaac Del Toro, con il belga invece a perdere terreno a causa di problemi meccanici, che non saranno gli unici. Evenepoel, infatti, tra la sua proverbiale ira funesta (ne fa le spese una bottiglietta, calciata da colui che è un ex calciatore), cambia due volte la bici (una delle quali all'inizio di una salita) e sembra tagliato fuori dai giochi, ma non è così: il campione iridato a cronometro per tre volte di fila recupera, mentre davanti Pogacar liquida prima Ayuso e poi Del Toro, avviandosi verso una cavalcata solitaria. Alle sue spalle, con il belga, ci sono Ben Healy e Mattias Skjelmose. Proprio questo diventa l'ordine del podio: primo uno straordinario Pogacar, che a Kigali conferma il titolo vinto a Zurigo come solo i più grandi sanno fare, secondo Evenepoel, con il rimpianto di quei problemi meccanici nella fase clou della gara, e terzo Healy, che beffa Skjelmose sull'ultima salita. Dunque, a differenza di quanto visto ieri nella prova femminile élite, vinta da Magdeleine Vallieres, stavolta non c'è molto spazio per sorprese: vince Pogacar, protagonista di un back to back che sembrava difficile da realizzare appena una settimana fa, giorno della clamorosa debacle a cronometro. Capitolo Italia: qualche scatto, qualche lampo azzurro, ma nulla che possa mai far competere per il podio dal quale Giulio Ciccone, sesto, arriva lontanissimo ma comunque tra gli unici 30 atleti a concludere una prova durissima. La rassegna iridata del Ruanda si chiude così con tre medaglie per l'Italia, con lo straordinario oro di Lorenzo Mark Finn nella categoria Under-23 a brillare su tutte.

La cronaca della prova élite maschile dei Mondiali di ciclismo 2025

All'apertura dei 267,5 km di gara, per ben 5.475 metri di dislivello, il primo scatto è di Red Walters (Grenada), che poi subito si stacca, mentre avanzano Menno Huising (Olanda), Anders Foldager (Danimarca), Ivo Oliveira (Portogallo), Fabio Christen (Svizzera) e Marius Mayrhofer (Germania). Attaccano anche Julien Bernard (Francia) e Tegsh-Bayar Batsaikhan (Mongolia), mentre la fiammata di Julian Alaphilippe (Francia) è un fuoco di paglia: il campione iridato del 2020 e del 2021 si stacca e poi si ritira subito, mentre si muovono il connazionale Paul Seixas (Francia), Raul Garcia Pierna (Spagna), che si riporta sulla testa della corsa, Victor Campenaerts (Belgio), Eric Manizabayo (Ruanda) e addirittura pure Isaac Del Toro (Messico), mentre perde presto contatto Tom Pidcock (Gran Bretagna). Si vede, purtroppo, anche la prima caduta, che coinvolge Marc Soler (Spagna), che si ritira, Ilan Van Wilder (Belgio), che pure lascia la corsa, Oscar Onley, Bjoern Koerdt (Gran Bretagna), con quest'ultimo che a sua volta rientra nei box: anche Louis Barré (Francia), Luke Plapp (Australia) e William Barta (Stati Uniti) chiudono presto la sua gara. La situazione si tranquilla e così molti corridori ne approfittano per delle soste fisiologiche ai box: tra essi ci sono Tadej Pogacar (Slovenia) e Remco Evenepoel (Belgio), i due grandi favoriti che prontamente rientrano in gruppo. Davanti intanto si spacca la fuga: Foldager, Oliveira e Bernard staccano Christen, Huising, Mayrhofer e Garcia Pierna. Gli Stati Uniti alzano il ritmo e tra le prime vittime ci sono Lorenzo Fortunato e Matteo Sobrero (Italia). A 104 km dal traguardo, sul Mont Kigali (5,9 km con una pendenza media del 6,9% e massima del 20%), arriva il primo allungo di Pogacar, una progressione che sfilaccia ulteriormente il gruppo, staccando anche Evenepoel, che si pianta: a ruota del campione iridato c'è Juan Ayuso (Spagna), che in discesa a sua volta prova l'allungo. Anche Del Toro rientra sulla testa della corsa: Richard Carapaz (Ecuador) prova disperatamente a imitare il messicano. Del Toro accelera sul Mur de Kigali (400 metri, in pavé, con una pendenza media dell'11%) e stavolta a pagare dazio è Ayuso. Alle spalle dei due al comando non c'è molto accordo: intanto si ritirano Egan Bernal (Colombia), Michael Matthews (Australia) e Mattia Cattaneo (Italia). Alle spalle del duo al comando si forma un terzetto composto da Ben Healy (Irlanda), Pavel Sivakov (Francia), Mattias Skjelmose, Mikkel Frolich Honoré (Danimarca), Jai Hindley (Australia) e Tom Pidcock (Gran Bretagna). Duo che presto si smembra: Del Toro prima mostra dei segni di cedimento in particolare sul pavé e poi molla, lasciando Pogacar da solo davanti, mentre Evenepoel, dopo mille peripezie a livello meccanico, tra cambi di bici, calcioni alle bottigliette e imprecazioni, riesce a tornare nel plotone degli inseguitori, che si assottiglia gira dopo gira. Il belga torna in sé e, insieme a Healy e Skjelmose, si incarica in prima persona dell'inseguimento a Pogacar, avanti di oltre 1': niente da fare invece per Giulio Ciccone (Italia), che perde contatto dai drappelli che contano su uno dei tanti tratti in pavé. A 20 km dal traguardo Evenepoel molla la compagnia di Healy e Skjelmose, intraprendendo una sorta di cronometro individuale per provare a riprendere Pogacar. Missione fallita: lo sloveno si riconferma campione del mondo e lo fa davanti proprio a Evenepoel e a Healy, che negli ultimi 5 km ha salutato la compagnia di Skjelmose, con Ciccone, sesto, come migliore degli italiani, per la verità mai in gara nelle posizioni che contano.

Ordine d'arrivo prova in linea élite maschile Mondiali di ciclismo 2025

1) Tadej Pogacar (SLO) in 6h21'20" 2) Remco Evenepoel (BEL) +1'28" 3) Ben Healy (IRL) +2'16" 4) Mattias Skjelmose (DEN) +2'53" 5) Toms Skujins (LAT) +6'41" 6) Giulio Ciccone (ITA) +6'47" 7) Isaac Del Toro Romero (MEX) +6'47" 8) Juan Ayuso Pesquera (ESP) +6'47" 9) Afonso Eulalio (POR) +7'06" 10) Tom Pidcock (GBR) +9'05"