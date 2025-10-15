Mondiali di ciclismo su pista 2025, i convocati dell'Italia

Roma, 15 ottobre 2025 – La carriera su strada si è ufficialmente esaurita oggi, sulle strade di casa di Verona, in occasione del Giro del Veneto 2025 (vinto da solito Isaac Del Toro), ma prima di appendere la bici al chiodo Elia Viviani ha un'ultima missione da svolgere: nel mirino ci sono i Mondiali su pista 2025, in programma a Santiago del Cile da mercoledì 22 ottobre a domenica 26 ottobre.

I convocati dell'Italia

Non solo il 'Profeta': il gruppo di tecnici azzurri composto da Diego Bragato, Ivan Quaranta, Edoardo Salvoldi e Marco Villa ha convocato anche Matteo Bianchi, Davide Boscaro, Renato Favero, Luca Giaimi, Etienne Grimod, Francesco Lamon, Stefano Antonio Minuta, Stefano Moro, Daniele Napolitano, Mattia Predomo, Juan David Sierra e Davide Stella per gli uomini, mentre per le donne a difendere il tricolore saranno Martina Alzini, Chiara Consonni, Vittoria Guazzini, Martina Fidanza, Miriam Vece e Federica Venturelli. L'obiettivo della spedizione dell'Italia sarà provare quanto meno a eguagliare il bottino dell'edizione di un anno fa, quando a Ballerup, in Danimarca, arrivarono 4 medaglie: 2 argenti, 1 bronzo e soprattutto 1 oro, quello del grande assente (insieme ai vari Filippo Ganna e Simone Consonni) Jonathan Milan, che trovò anche il record del mondo nell'inseguimento. Quest'ultima sarà presente tra le 22 specialità (comprese le 12 olimpiche) che animeranno la pista di Santiago del Cile la prossima settimana. Per il momento, si resta nel campo delle iscrizioni ancora provvisorie che vedono Viviani in lizza solo per l'inseguimento, nel quale saranno di scena anche Favero e Giaimi: Moro si cimenterà nel keirin e nella velocità individuale, mentre Sierra sarà presente nell'omnium, nella corsa a punti e nella madison con Stella, che farà anche lo scratch. Per quanto riguarda le donne, al momento il borsino delle iscrizioni provvisorie parla di inseguimento per Venturelli: Alzini sarà protagonista nella corsa a punti, Fidanza nello scratch, Guazzini nell'omnium e nella madison insieme a Consonni, che disputerà anche l'eliminazione.

Sobrero alla Lidl-Trek

Di professione cronoman su strada, neanche Matteo Sobrero partirà per il Cile, ma nel suo 2026 ci sarà comunque una novità bella grossa: il triennale firmato con la Lidl-Trek e commentato a caldo dal diretto interessato, in scadenza a fine anno con la Red Bull-Bora-Hansgrohe. "Sono felice di unirmi alla Lidl-Trek perché dall'esterno si vede una bellissima atmosfera fra i corridori. C'è un grande spirito di squadra e questa è una cosa che stavo cercando. Inoltre, sono contento di trovare fra i compagni un sacco di corridori italiani di spessore. E' una delle squadre più forti al mondo e io, nei prossimi tre anni, proverò a crescere ancora, cercando qualche risultato individuale e aiutando i nostri capitani a raggiungere grandi vittorie". Tra essi, restando in tema di novità, c'è da annoverare anche Juan Ayuso, verosimilmente la stella intorno alla quale ruoterà gran parte delle fortune della squadra statunitense.