Mondiali di ciclismo 2025, al varo il sistema GPS per la sicurezza

Roma, 19 settembre 2025 - Il primo tentativo, quasi un esperimento, si era risolto con tante squalifiche e ancora più polemiche in occasione del Giro di Romandia femminile 2025: il secondo, più che altro un'importante novità regolamentare, sarà di scena ai Mondiali di Kigali 2025, in programma dal 21 al 28 settembre, nei quali ogni corridore sarà dotato di un GPS per ragioni di sicurezza.

La novità ai Mondiali di ciclismo 2025: il GPS dell'Uci

A un anno dalla tragica scomparsa di Muriel Furrer proprio in occasione della rassegna iridata di Zurigo, l'Uci decide di provare a prevenire una sciagura simile: la ciclista svizzera, infatti, era rimasta a lungo a terra, esanime, senza soccorsi, dato che nessuno tra allenatori, compagne di squadra e avversarie si era accorto della sua assenza anche a causa del mancato utilizzo delle radioline nelle gare riservate alle Nazionali. Per scongiurare un drammatico bis, l'Uci doterà ogni bici, sotto la sella, di un dispositivo GPS che dovrebbe localizzare ogni corridore in qualsiasi momento di gara, come spiegato in una nota a margine dell'annuncio della novità. "I segnalatori saranno monitorati in tempo reale dal centro di controllo dell'Unione Ciclistica Internazionale e la posizione di ogni atleta sarà trasmessa a tutte le entità potenzialmente interessate, ovvero organizzatori, commissari di gara, medici e servizi di sicurezza, in modo che eventuali misure necessarie possano essere intraprese senza ritardi". Anche lo stesso David Lappartient, presidente dell'Uci, ha voluto commentare l'ulteriore novità, valida per ogni gara di ordine e grado che si disputerà a Kigali, varata per migliorare la sicurezza in corsa, una priorità sempre più impellente nel mondo del ciclismo. "L'introduzione di questo sistema è un progresso importante e necessario sul tema della sicurezza in gara. Con questo metodo, ogni incidente che potrebbe passare inosservato sarà invece prontamente riscontrato e sarà possibile assistere la persona coinvolta il più velocemente possibile, mettendo in azione i servizi che sono già in strada al seguito della corsa". Dalle parole ai fatti: il dispositivo GPS consentirà un monitoraggio in tempo reale di posizione e velocità dell'atleta, di cui sarebbe subito individuato l'eventuale stop improvviso. A quel punto, partirebbe subito un allarme, trasmesso a commissari di gara, medici e addetti alla sicurezza, che grazie al sistema GPS potrebbero individuare subito la posizione dell'atleta. Con la speranza di tutti, ovviamente, che questo dispositivo resti inutilizzato nell'imminente avventura iridata in Ruanda. E che, ancora prima, non ci siano le polemiche viste in Romandia, quando le squadre si rifiutarono di scegliere l'atleta che avrebbe dovuto testare il dispositivo (appunto una per ogni formazione), rimediando una squalifica dalla gara che sembrava il preludio all'accantonamento dell'esperimento.

