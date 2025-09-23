Mondiali di ciclismo 2025, Ayuso tra Pogacar ed Evenepoel: "Non firmo per l'argento"

Roma, 23 settembre 2025 - Tadej Pogacar e Remco Evenepoel, in quest'ordine oppure invertiti alla luce di quanto ha sancito la prova a cronometro, che ha incoronato per la terza volta di fila il belga, con lo sloveno rimandato a giorni migliori e addirittura 'doppiato' dal rivale: per molti la prova in linea di domenica dei Mondiali di ciclismo 2025 sarà una questione a due per quanto riguarda la vittoria e, di conseguenza, l'oro e l'argento, ma c'è chi dalle retrovie prova a inserirsi nel duello annunciato, come Juan Ayuso.

Le dichiarazioni di Ayuso

Lo spagnolo, reduce da una Vuelta 2025 a due facce (malissimo in classifica generale e benissimo per le 2 tappe vinte), è stato intercettato dai microfoni di As, ai quali ha innanzitutto fornito aggiornati sulle sue condizioni fisiche dopo l'epilogo di Madrid dell'ultimo Grande Giro della stagione. "La condizione dopo la Vuelta è buona. Sia che io la Nazionale puntiamo al massimo, poi può andar bene ma può anche non farlo. Le ambizioni comunque sono grandi. Non vedo l'ora di correre il Mondiale e ho grandi aspettative per una corsa che sarà molto dura". Come sempre la determinazione non manca ad Ayuso, che prova a dire la sua anche sulla questione a due Pogacar-Evenepoel: sempre ammesso che, nell'arco di una corsa lunga 267,5 km, per ben 5.475 metri di dislivello, la questione possa essere davvero risolta così e senza colpi di scena.

"Ci sono alcuni corridori che sono più favoriti di me, ma io spero che si marchino a vicenda. Evenepoel e Pogacar sono quelli che mi vengono in mente. Io penso di essere in seconda fascia, ma al livello di molti altri. Per me - continua il classe 2002 - il Mondiale era uno degli obiettivi stagionali già all'inizio dell'anno, insieme al Giro d'Italia. Poi è stata aggiunta la Vuelta, che non era prevista". Ayuso svela un retroscena (per la verità in parte già emerso) sui suoi programmi stagionali in quella che, di fatto, è stata l'ultima annata alla UAE Team Emirates-XRG prima del divorzio consumatori proprio durante la Vuelta 2025. Tutto ciò è il passato: il futuro è la prova in linea dei Mondiali in cui la Spagna del commissario tecnico Alejandro Valverde (non proprio un nome qualunque) si approccia con molte speranze, magari anche per cancellare il record negativo scritto proprio alla Vuelta 2025: in 80 edizioni e 90 anni di vita, per la prima volta nella top 10 della classifica generale non c'è stato alcun corridore iberico (ancora peggio ha fatto l'Olanda, che per la prima volta non ha mandato in top 10 alcun atleta in nessuno dei Grandi Giri). "Mentirei se dicessi che non sogno di vincere il Mondiale. Sicuramente è molto difficile, ma non se fossi convinto che fosse possibile, non ci andrei nemmeno. Al momento non mi accontenterei dell'argento: poi se arriva perché uno fra Tadej e Remco è stato irraggiungibile, vedremo. Ma parto per dare il massimo".

