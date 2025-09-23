Mondiali di ciclismo 2025, brutto colpo per l'Italia: Pellizzari non ci sarà

Roma, 23 settembre 2025 - Dopo Marianne Vos e Tiesj Benoot, i Mondiali di ciclismo 2025 perdono un altro pezzo che stavolta, dopo rispettivamente l'Olanda femminile e il Belgio maschile, riguarda l'Italia maschile: per la prova in linea di domenica, Marco Villa è infatti destinato a perdere Giulio Pellizzari.

Il forfait di Pellizzari e il suo sostituto

Il commissario tecnico dovrà rinunciare al marchigiano, uscito benissimo dalla Vuelta 2025, nella quale ha chiuso sesto, trovando sull'Alto del Morredero la sua prima vittoria da professionista, e lo ha fatto scrivendo un piccolo grande record: con i suoi 21 anni e 298 giorni, il corridore della Red Bull-Bora-Hansgrohe, che proprio sulla salita finale del Bola del Mundo ha perso quinta piazza e maglia bianca, andate poi a Matthew Riccitello, è diventato il più giovane a centrare due top 10 in due Grandi Giri nella stessa stagione (la Vuelta 2025, appunto, ma ancora prima il Giro d'Italia 2025, chiuso ancora al sesto posto e partendo in entrambe le corse con i galloni del gregario). Stavolta invece Pellizzari sarebbe stato una delle due punte dell'Italia per la complicatissima prova in linea di Kigali: l'altra risponde al nome di Giulio Ciccone, invece confermatissimo per provare a inserirsi nella lotta per le medaglie nell'ambito dei complicatissimi 267,5 km, con 5.475 metri di dislivello, in cui si andrà a caccia dell'erede di Tadej Pogacar, con Remco Evenepoel balzato in pole position dopo la straordinaria prova a cronometro. A Villa, tolto un Giulio (Pellizzari, fuori causa per una sindrome influenzale) e confermatone un altro (Ciccone), il compito di rimescolare parzialmente le carte del suo mazzo: il prescelto diventa Gianmarco Garofoli, che completerà il roster azzurro insieme ad Andrea Bagioli, Mattia Cattaneo, Lorenzo Fortunato, Marco Frigo, Fausto Masnada e Matteo Sobrero. In un ipotetico testa a testa tra Slovenia e Belgio, l'Italia dovrà provare a restare nel cosiddetto gruppone delle 'altre' per cercare una medaglia per rimpinguare il bottino oggi rimasto fermo a 1, quella di Federica Venturelli nella cronometro riservata alle donne Under-23. In realtà, ben prima di domenica per la spedizione azzurra potrebbe arrivare un alloro. Domani è infatti in programma la staffetta mista, che si snoderà nell'arco di due segmenti da 20,9 km, per un totale di 41,8 km. Il sestetto azzurro, il terzultimo a partire domani alle 15.44, sarà composto da Mattia Cattaneo, Marco Frigo e Matteo Sobrero per quanto riguarda il comparto maschile e Soraya Paladin, Monica Trinca Colonel e Federica Venturelli per quello femminile: in teoria le credenziali per fare bene ci sono tutte, anche se quest'anno in Ruanda, per scelta tecnica, mancano i 'cavalli' di Filippo Ganna ed Edoardo Affini. Mancherà anche Pellizzari, ma stavolta per cause di forza maggiore.

Mondiali di volley 2025, Italia-Belgio: orario e dove vedere la partita