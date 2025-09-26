Mondiali di ciclismo 2025, bufera su Chloé Dygert

Roma, 26 settembre 2025 - Il ciclismo, la politica e l'attualità, un trittico che ultimamente va spesso a braccetto quando si parla della Israel-Premier Tech e della sua contestatissima partecipazione alle gare. A guastare un po' il clima di idillio dei Mondiali di ciclismo 2025, luogo di competizione tra Nazionali e non tra squadre, ci ha pensato Chloé Dygert, finita nella bufera per un adesivo apposto sulla sua bici da cronometro durante la prova che aveva incoronato Marlen Reusser.

Le cause della bufera su Dygert

La statunitense, non nuova a finire nelle polemiche per esternazioni reputate dai più di carattere razzista, aveva scelto il palcoscenico di Kigali per mostrare il proprio sostegno a Charlie Kirk, l'attivista fondatore dell'associazione conservatrice Turning Point USA, assassinato nello Utah lo scorso 10 settembre. "Io difendo la verità. Io sto con Charlie Kirk", questa la traduzione dello sticker attaccato sul tubolare e notato dagli sguardi più attenti presenti in particolare sul web. Proprio la rete si è divisa, tra chi afferma la legittimità dell'espressione di un proprio messaggio personale, a maggior ragione se di cordoglio per un lutto, e chi invece, alla luce delle idee professate da Kirk, ne vede una provocazione: specialmente in terra africana. In realtà, tirando in ballo l'Uci (che ieri ha rieletto per la terza volta David Lappartient come proprio presidente), il proprio Codice Etico sembra dirimere la matassa sancendo che "nei rapporti con istituzioni governative, organizzazioni nazionali e internazionali, associazioni e raggruppamenti, le persone vincolate dal Codice devono rimanere politicamente neutrali, in conformità con i principi e gli obiettivi dell'Uci, ogniqualvolta si esprimano a nome dell'organizzazione che rappresentano" e che "le persone vincolate dal Codice non devono intraprendere alcuna azione, usare parole denigratorie o qualsiasi altro mezzo che offenda la dignità umana di una persona o di un gruppo di persone, per qualsiasi motivo, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il colore della pelle, la razza, la religione, l'origine etnica o sociale, le opinioni politiche, l'orientamento sessuale, la disabilità o qualsiasi altra ragione contraria alla dignità umana". Considerando le idee di Kirk e i precedenti di Dygert (nota anche per il gravissimo incidente occorsole nella cronometro dei Mondiali di Imola 2020), è impensabile pensare che l'adesivo della discordia non scateni polemiche, chiedendosi poi se il messaggio sarà riproposto nella prova in linea di domani. Per il momento, prese di posizione ufficiali, né da parte dell'Uci, né della federazione a stelle e strisce o di qualche marchio utilizzato in gara (e non) dalla classe '97 non ne sono arrivate. Dunque, per Dygert, che domani proverà a strappare una medaglia iridata, ora c'è 'solo' la gogna mediatica, quella già attraversata nel 2020, dopo aver messo 'mi piace' a una serie di post razzisti e transfobici sull'allora Twitter. Esiste però anche un'altra metà del cielo, quella che tira in ballo altri simboli in teoria divisivi, come le fasce arcobaleno, utilizzate dagli atleti in altri sport: ai posteri, e all'Uci, l'ardua sentenza.

