Mondiali di ciclismo 2025, Evenepoel sfida Pogacar: "Sarà una lotta serrata"

Roma, 18 settembre 2025 - Quasi come di default, Tadej Pogacar è considerato il favoritissimo di ogni corsa a cui partecipa, ma quando si tratta di cronometro oggi il migliore al mondo è Remco Evenepoel, che ha saputo imporsi nella disciplina a dispetto di una fisico all'apparenza tutt'altro che alleato. I due rivali, per la verità tali più nelle Classiche che nei Grandi Giri, nei quali spesso il belga ha deluso finora, si sfideranno sia nella prova in linea di domenica 28 settembre che in quella contro il tempo in programma una settimana prima.

Le dichiarazioni di Evenepoel

Il tracciato di quest'ultima, lungo 40,6 km, sarà piuttosto impegnativo e quindi non necessariamente idoneo soltanto agli specialisti delle cronometro. Insomma, l'aerodinamica e tutti i suoi ricercatissimi accorgimenti saranno importanti, ma mai quanto le gambe che Evenepoel, intervistato da Sporza, conta di avere grazie alla preparazione svolta prima della partenza per il Ruanda. "Sono riuscito a fare tutto alla perfezione. In ritiro, sono stati dieci giorni rilassanti. Mi sono allenato bene e ho buone sensazioni. Sono pronto a partire. Sarà un'esperienza unica. Sono davvero curioso di vedere come saranno il pubblico e il percorso". Il pubblico, il percorso ma anche i rivali, con Pogacar a guidare il plotone dei più temibili dalla prospettiva del campione iridato e olimpico. "Se Tadej si mette in testa qualcosa, significa che si sente pronto. Non vedo l’ora che inizi la battaglia. Speriamo che non sia troppo serrata, ma lui è un ottimo rivale. Ci sono altri uomini forti, ovviamente. Jay Vine, ad esempio, è in ottima forma. Ma sta a me difendere la mia maglia iridata". Poi per il belga, dall'anno prossimo alla corte della Red Bull-Bora-Hansgrohe, sarà la volta degli Europei nel Drome-Ardéche, per un'altra caccia doppia tra prova in linea e a cronometro: "Cercherò semplicemente di dare il massimo in ogni gara e spero di tornare a casa con il maggior numero possibile di maglie. Ci potrà essere qualche giornata no, ma mi sono preparato bene per essere pronto per due settimane di gare".

Il programma di Pidcock

In Ruanda ci sarà anche Tom Pidcock, che poi concluderà la stagione disputando le Classiche italiane, con il rischio di saltare tutta la stagione del ciclocross: parola di Kurt Bogaerts, l'allenatore del britannico al Q36.5 Pro Cycling Team intercettato dai microfoni di WielerFlits. "Non voglio fare dichiarazioni definitive, ma a un certo punto un corridore ha bisogno di riposarsi. La necessità di conciliare il riposo con il calendario su strada rende la presenza nel ciclocross sempre più difficile. Tom ha iniziato a gareggiare a gennaio e adesso farà le Classiche autunnali italiane, compreso il Giro di Lombardia. Il giorno dopo sarà al Mondiale di gravel e lì chiuderà la sua stagione. Difficile che a questo punto si possa pensare al ciclocross".

