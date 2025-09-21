Mondiali di ciclismo 2025, oggi la cronometro: orari tv, percorso e favoriti. A che ora partono Evenepoel e Pogacar

Roma, 21 settembre 2025 - Dopo mesi di attesa e anche di timori per la sicurezza, tra questioni di salute e il vicino conflitto bellico, i Mondiali di Kigali 2025, in programma in Ruanda dal 21 al 28 settembre, sono pronti a essere inaugurati dalla cronometro, con quella maschile élite che scatterà oggi dalle 13.45.

Sommario

Dici cronometro e il primo pensiero va al classico 'piattone' per specialisti pure, come potrebbe essere Filippo Ganna, invece neanche convocato dall'Italia. Nessuna scelta masochistica da parte della spedizione azzurra, ma solo la consapevolezza che i 40,6 km nei pressi di Kigali sarebbero troppo duri per il piemontese e per molti altri maestri della 'sola' aerodinamica. Si partirà dalla dalla Kigali BK Arena e si arriverà al Kigali Convention Centre: per due volte andranno scalate la Cote de Nyanza (2,5 km con una pendenza media del 5,8%), la Cote de Péage (2 km con una pendenza media del 6%) e la Cote de Kimihurura (1,3 km con una pendenza media del 6,3% e massima addirittura dell'11%), resa ancora più complicata dalla presenza del pavé in ogni suo metro.

Tadej Pogacar in allenamento a Kigali (Alive)

Remco Evenepoel per la conferma, Tadej Pogacar per la prima volta assoluta: complici la già citata assenza di Ganna per scelta tecnica e la durezza di un tracciato simile a quello di una Classica, a Kigali si prospetta un duello tra due rivali dei Grandi Giri e soprattutto delle corse di un giorno, ma i possibili terzi incomodi non mancheranno. Si parte da Jay Vine, uscito dalla Vuelta 2025 con una forma stratosferica, senza dimenticare l'altro australiano Luke Plapp. L'Italia schiererà l'ex campione nazionale Matteo Sobrero e Mattia Cattaneo, carte interessanti così come potrebbe esserlo lo svizzero Stefan Kung o lo spagnolo Ivan Romeo. La Norvegia si affiderà ad Andreas Leknessund, l'Olanda a Thymen Arensman ma, sponda Messico, incuriosisce la prova di Isaac Del Toro, una delle rivelazioni della stagione. Suggestiva anche la scelta della Francia, tra l'esperienza di Bruno Armirail e la freschezza dell'astro nascente Paul Seixas, mentre gli Stati Uniti si affideranno a Magnus Sheffield per andare a caccia di medaglie.

Un manifesto per Remco Evenepoel a Kigali, sede dei mondiali di ciclismo 2025 (Alive)

Dove vedere la cronometro dei Mondiali in diretta tv e streaming

La cronometro di Kigali, al via alle 13.45, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro dalla Rai sui canali Rai Sport e Rai 2, con passaggio a partire dalle 14.35: disponibile anche lo streaming sul dispositivo Rai Play. La gara, previo abbonamento, sarà trasmessa anche da Eurosport, i cui canali sono disponibili sulle piattaforme Discovery+, su DAZN, TimVision e Prime Video Channels.

Di seguito la startlist della crono mondiale, con gli orari di partenza. In grassetto i big. Intervallid di due minuti e mezzo, ultimo a prendere il via Remco Evenepoel alle 16

55 NSENGIYUMVA Shemu 13:45:00 54 NGWATA Boniphase 13:47:30 53 EDWARD Jalal 13:50:00 52 JALLOH Ibrahim 13:52:30 51 DIARRA Siriki 13:55:00 50 CISSE Chiekhouna 13:57:30 49 WAIS Ahmad Badreddin 14:00:00 48 HOULDER FITAHIANTSOA Mohamed 14:02:30 47 CA Apolinario 14:05:00 46 DAHALANI Abderemane 14:07:30 45 SODJEDE Ricardo 14:10:00 44 LIU Jiankun 14:12:30 43 SHARIF Hassan 14:15:00 42 GERVAIS Laurent 14:17:30 41 MUT Dictor 14:20:00 40 KOROMA Mustapha 14:22:30 39 AKPABLI Victor 14:25:00 38 VERMEERSCH Florian 14:27:30 37 DIALLO Djandouba 14:30:00 36 NDUNGU Edwin 14:32:30 35 REDAE Bizay 14:35:00 34 JOHN Briton 14:37:30 33 NYCH Artem 14:40:00 32 ABU HARRAH Majid 14:42:30 31 ORKEN Ahmet 14:45:00 30 WALTERS Red 14:47:30 29 de COMARMOND Aurelien 14:50:00 28 SU Haoyu 14:52:30 27 MUNTON Byron 14:55:00 26 LEONARD Michael Shea 14:57:30 25 TAARAMAE Rein 15:00:00 24 RAFFERTY Darren 15:02:30 23 van WILDER Ilan 15:05:00 22 GARCIA PIERNA Raul 15:07:30 21 SOBRERO Matteo 15:10:00 20 PLAPP Lucas 15:12:30 19 SEIXAS Paul 15:15:00 18 SCHMID Mauro 15:17:30 17 MUGISHA Moise 15:20:00 16 LEKNESSUND Andreas 15:22:30 15 DOWNES Brandon 15:25:00 14 MAYER Alexandre 15:27:30 13 BARTA William 15:30:00 12 HEIDEMANN Miguel 15:32:30 11 ARENSMAN Thymen 15:35:00 10 del TORO ROMERO Isaac 15:37:30 9 MULLEN Ryan William 15:40:00 8 ROMEO ABAD Ivan 15:42:30 7 CATTANEO Mattia 15:45:00 6 VARGAS ALZATE Walter Alejandro 15:47:30 5 VINE Jay 15:50:00 4 ARMIRAIL Bruno 15:52:30 3 KUNG Stefan 15:55:00 2 POGAČAR Tadej 15:57:30 1 EVENEPOEL Remco 16:00:00