Mondiali di ciclismo 2025, Pogacar: "Domenica prossima sarà tutta un'altra storia"

Napoli, 25 settembre 2025 - Sul 'sangue' di Tadej Pogacar, non esattamente solito a prestare il fianco ai propri detrattori, si sono fiondati in tanti: sangue metaforicamente fuoriuscito dopo la disastrosa prova a cronometro dei Mondiali di ciclismo 2025, con tanto di doppiaggio incassato dal vincitore (per la terza volta di fila) Remco Evenepoel. La palla passa ora al campione in carica, domenica prossima chiamato al pronto riscatto per confermare il titolo vinto a Zurigo.

Le dichiarazioni di Pogacar

La conferenza stampa dello sloveno direttamente da Kigali si è aperta partendo proprio da quanto successo nella prova contro il tempo e dalla relativa voglia di riscatto. "Domenica scorsa è stata diversa da quella che verrà. Sono qui soprattutto per la gara su strada, quindi sì, le aspettative sono alte. Mi aspetto molto dalle mie gambe e puntiamo al massimo. Abbiamo una delle migliori squadre qui, quindi dobbiamo essere considerati tra i favoriti". Insomma, forte di una Slovenia formato deluxe (nel roster ci sono anche Matej Mohoric e soprattutto Primoz Roglic), il classe '98, che ha 'festeggiato' il compleanno proprio incassando la debacle a cronometro, conta di rifarsi con gli interessi nel vero pezzo forte della casa, ma senza pentirsi delle proprie scelte o, peggio, rinnegarle perché non è arrivata la vittoria. "Quando corri così tanto, corri sempre per vincere. Tutti gli occhi sono puntati su di te nelle grandi gare, quindi è logico che a volte commetti degli errori. Devi provare cose nuove, non puoi fare sempre la stessa cosa". Pogacar parla poi di quanto fatto finora a Kigali a livello di allenamenti. "Quando sono arrivato qui, mi sono allenato per due giorni sulla bici da cronometro e poi c'è stata la gara. Non riuscivo a trovare il ritmo giusto e semplicemente non avevo le gambe giuste. Dopo domenica ho sostituito la bici da cronometro con quella da strada e questa settimana non ho più avuto problemi. Mi sono adattato alle condizioni, all'altitudine e al meteo. Le gambe funzionano di nuovo bene". Domenica scorsa Pogacar non ne aveva e, al contempo, Evenepoel era in giornata di grazia: lo sloveno trova anche una motivazione extra al belga. "Forse voleva anche vendicarsi per il Tour de France, quando è stato superato da Jonas Vingegaard nella cronometro in salita. Forse domenica toccherà a me cancellare la brutta sensazione di domenica scorsa". Non solo Evenepoel: per Pogacar, che studia anche il punto del possibile, anzi, probabile attacco, gli avversari da tenere d'occhio saranno molti di più. "Ci sono molti che vorranno partire da lontano, ma ci saranno anche quelli che guarderanno a me. Evenepoel ha volato nella cronometro, quindi lui ci sarà. Ci saranno anche i miei compagni di squadra dell'UAE Team Emirates-XRG, come Isaac Del Toro. Ma anche Tom Pidcock ha fatto una buona Vuelta, quindi mi aspetto anche lui. Vedremo, concentreremo soprattutto la nostra attenzione sulla nostra gara e sulle nostre gambe. E' lunga e dura, quindi dobbiamo gestirla con intelligenza. Se attaccherò sul Mont Kigali? E' sempre un'opzione".