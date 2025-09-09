Mondiali di ciclismo 2025, Pogacar a caccia della doppietta. La formazione e i ciclisti convocati

Roma, 9 settembre 2025 - La pausa dal ciclismo dopo la vittoria del Tour de France 2025, resasi necessaria per un accumulo di stress e fatica a livello fisico e mentale, sta per finire, con il ritorno in gruppo fissato per le due corse canadesi del calendario World Tour, ma il vero obiettivo di fine stagione di Tadej Pogacar è un altro: confermare a Kigali il titolo iridato vinto un anno fa a Zurigo. Ma non solo.

I convocati della Slovenia per i Mondiali di ciclismo 2025

A differenza del recente passato, lo sloveno infatti si cimenterà anche nella prova a cronometro, confermando così l'obiettivo principale di questo suo 2025 arrivato alle battute conclusive: vincere ciò che ancora non c'è nel suo carniere e aggiornare i libri di storia, perché la doppietta non è mai riuscita a nessuno. Dunque, per il corridore della UAE Team Emirates-XRG gli appuntamenti in Ruanda, un evento da molti snobbato per diversi motivi, tra sicurezza e timori per la propria salute, saranno due: domenica 21 settembre scatterà la caccia all'oro nella cronometro, che si snoderà lungo un tracciato di 40,6 km che sembra affine alle caratteristiche del ciuffetto più famoso del mondo del ciclismo, mentre domenica 28 settembre sarà la volta della complicatissima prova in linea, quella lunga 267,5 km, per un dislivello da paura di ben 5475 metri, adattissima agli scalatori che promette spettacolo anche in seno alla stessa Slovenia.

La formazione

Nel resto della formazione annunciata oggi figurano anche Matej Mohoric, Domen Novak, Luka Mezgec, Gal Glivar, Matevz Govekar, Jaka Primozic, Matic Zumer e soprattutto Primoz Roglic, che sarà qualcosa di più di un luogotenente del connazionale che nel 2020, da semisconosciuto, gli strappò all'ultimo respiro la maglia gialla al Tour de France. Il classe '89 disputerà solo la prova in linea: una scelta personale, ma non solo, perché la Slovenia avrà un solo slot a disposizione e sarà occupato da Re Tadej. Tanto per restare in famiglia, la sua compagna Urska Zigart sarà a sua volta di scena sia alla prova in linea che in quella a cronometro, in entrambe curiosamente come unica donna élite convocata.

A caccia del poker di titoli

A casa Pogacar, dunque, si andrà a caccia del poker di titoli, con Tadej in particolare a scatenarsi dopo le tante settimane trascorse lontano dalle corse, per un digiuno che si spezzerà nella doppia trasferta canadese, tra Québec e Montréal, i cui Gran Prix sono in programma rispettivamente il 12 e il 14 settembre. Poi sarà la volta del doppio appuntamento di Kigali e, in seguito, della caccia al titolo europeo in linea, con la prova in linea in programma il 5 ottobre nei dipartimenti francesi di Drome e Ardèche. Poi la chiusura in Italia, con la certezza chiamata Giro di Lombardia 2025 l'11 ottobre per provare ad allungare a 5 le vittorie di fila in altrettante partecipazioni.

Napoli al lavoro verso la Fiorentina: Conte pensa alla coppia difensiva Buongiorno-Beukema