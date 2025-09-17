Mondiali di ciclismo 2025, Pogacar: "Voglio il bis iridato. Ma ho avuto paura..."

Roma, 17 settembre 2025 - Tutti contro Tadej Pogacar, o quasi: lo spartito ormai consueto nel ciclismo da qualche anno a questa parte si riproporrà nei Mondiali di Kigali, in programma dal 21 al 28 settembre in Ruanda.

Le dichiarazioni di Pogacar

Mentre molti dei suoi rivali sono freschi di Vuelta 2025, tra settimane di allenamento sulle spalle e scorie accumulate nelle gambe, per sensazioni miste che soltanto su strada si trasformeranno in realtà, lo sloveno ha vissuto una seconda parte di estate più tranquilla per scelta: dopo il Tour de France 2025, il quarto finito nel suo palmares, Pogacar ha infatti sentito la necessità di tirare il freno e ricaricarsi, mentalmente e fisicamente, dopo aver insolitamente perso il quasi proverbiale sorriso. Il ritorno in gruppo è avvenuto in occasione della doppia trasferta canadese, tra Grand Prix del Québec e Grand Prix di Montréal. Anche in questo caso c'è stata un'insolita novità: il fuoriclasse della UAE Team Emirates-XRG, naturalmente il favoritissimo della vigilia, non ha vinto nessuna delle due gare, finendo piuttosto indietro nella prima (vinta dal redivivo Julian Alaphilippe) e secondo nell'altra, dopo aver volutamente consegnato la vittoria al fido scudiero Brandon McNulty. Nulla di allarmante: come confermato dal diretto interessato ai microfoni di CyclingNews, la spedizione in Nord America per Pogacar ha avuto la funzione principale di puntellare la preparazione in vista della caccia al bis iridato dopo la lunga fase di riposo. "Voglio raggiungere l'apice della forma ai Mondiali. Il mio obiettivo principale, ovviamente, è ripetere la vittoria dell'edizione scorsa. Tutto ciò che arriverà in più sarà solo un'aggiunta. So bene che quest'anno sarà più difficile, dato che tutte le Nazionali ci attaccheranno". Fa bene a usare il plurale il quasi 27enne (spegnerà le candeline il 21 settembre, giorno dell'inizio della rassegna iridata), che sarà il capitano di una Slovenia che potrà contare, tra gli altri, anche su Primoz Roglic e Matej Mohoric. Tutti, ai nastri di partenza, saranno gregari di Re Tadej, la cui lunga assenza dalle gare ne ha un po' scalfito alcune certezze. "Prima di arrivare in Canada, ero un po' preoccupato che la mia forma non fosse ottimale, perché ero stato male per tutta la settimana precedente. Non sono riuscito a fare tutto l'allenamento come previsto. Ecco perché ero un po' preoccupato. In Quebec - continua Pogacar - le mie gambe non erano al top, ma ho corso bene e ho trovato un po' di ritmo. Ho deciso di effettuare un blocco extra di lavoro per recuperare e ho ritrovato motivazione e fiducia. Ripensandoci, sono contento di essere andato in Canada". Insomma, per una volta non aver vinto, un'insolita novità, per il fuoriclasse di Komenda non è affatto un problema.