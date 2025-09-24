Mondiali di ciclismo 2025, Roglic su Pogacar: "Resta il nostro capitano"

Roma, 24 settembre 2025 - La prova piuttosto deludente nella cronometro dei Mondiali di ciclismo 2025 ha aperto un dilemma in casa Slovenia: Tadej Pogacar, in vista della prova in linea di domenica, resta il capitano assoluto oppure alle sue spalle potrebbe avanzare la candidatura di un luogotenente del calibro di Primoz Roglic? Il quesito ha provato a risolverlo proprio il classe '89, che ha denotato un grande spirito di squadra.

Le dichiarazioni di Roglic

Intercettato dai microfoni di 24ur.com, il corridore della Red Bull-Bora-Hansgrohe, che ha nel sesto posto di Imola 2020 il proprio miglior risultato iridato, ha difeso il proprio capitano, pur senza negare il sogno di salire finalmente sul podio. "Magari riuscissi ad andare a medaglia. Noi abbiamo il privilegio di essere in gara con 9 corridori e probabilmente firmeremmo tutti perché finisca con il risultato del 2024. Sicuramente sarà una prova molto difficile. Poi, abbiamo visto tutti cosa è stato capace di fare Tadej, penso che dovremo lasciargli spazio, in modo da non intralciarlo. Per noi altri, sarà una grande sfida arrivare al traguardo". Insomma, nonostante una condizione fisica e mentale non eccellente, per usare un eufemismo, Pogacar resta il faro centrale della sua squadra: a incidere, dalla prospettiva di Roglic, è anche un'assenza dalle gare lunga quasi 2 mesi che lascia molti interrogativi sulla forma. "Spero soprattutto di avere abbastanza energie ancora nel serbatoio, perché in Ruanda ci aspetta una gara davvero dura". Non solo le Nazionali: il prossimo futuro del classe '89 lo vedrà dover accogliere Remco Evenepoel, reduce dallo strepitoso exploit a cronometro, alla Red Bull-Bora-Hansgrohe. "E' un'ottima cosa perché non sarà tutto sulle mie spalle quando si tratterà di fare risultati. Lui è giovane, ma già molto esperto e sarà in grado di assumere un ruolo più importante. Così, io potrò guardare con tranquillità alle mie opportunità e alle sfide che ho ancora davanti". Parole, quelle di Roglic, che lasciano intuire un ritiro non esattamente lontanissimo. "Se sapessi quanto mi resta da correre sarebbe tutto molto più facile. Lo dirà il tempo, quello che accadrà lancerà dei segnali e in quel momento faremo la scelta migliore possibile".

Le dichiarazioni di Pidcock

Terzo alla Vuelta 2025, Tom Pidcock si è riscoperto corridore da Grandi Giri, ma ora ci sarà da tornare a fare la voce grande nelle corse di un giorno: a tal riguardo il britannico, ai microfoni di Spazio Ciclismo, in vista della prova in linea di domenica ha trasmesso non propri dubbi sulle sue condizioni partendo proprio dall'acuto in Spagna. "Penso di essermi ripreso abbastanza bene. Ero stanco e ho dormito per alcuni giorni, ma la settimana scorsa non è andata male. E' passato tutto in fretta e mi sembra che la Vuelta sia stata tanto tempo fa. Tuttavia, è difficile trovare un equilibrio. Non sono riuscito ad allenarmi pienamente, quindi non sono del tutto sicuro di come mi senta. Posso dire che dopo la ricognizione di stamattina ho trovato le salite molto difficili".

