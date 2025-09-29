Mondiali di ciclismo 2025, tutti i record firmati da Pogacar ed Evenepoel a Kigali

Roma, 29 settembre 2025 - Mutuando l'espressione dal volley, quella attuale viene da molti definita la generazione dei fenomeni del ciclismo, e i numeri sembrano dare ragione a questa teoria. Gli stessi Mondiali di Kigali 2025 hanno confermato questa tesi, con i soliti Tadej Pogacar e Remco Evenepoel a svettare su tutti.

I record di Pogacar

L'ultima gara della rassegna, quella in linea élite, ha premiato lo sloveno, che ha così confermato il titolo vinto a Zurigo, entrando nella ristrettissima cerchia di corridori ad aver vinto due ori mondiali di fila: con lui ci sono Georges Ronsse (1928-1929), Rik Van Steenbergen (1956-1957), Rik Van Looy (1960-1961), Gianni Bugno (1991-1992), Paolo Bettini (2006-2007) e il contemporaneo Julian Alaphilippe (2020-2021). Poi c'è chi come Peter Sagan ha fatto ancora meglio, vincendo il titolo iridato dal 2016 al 2018. Esistono però anche altre doppiette, come quella tra Tour de France e Mondiale: in questo Pogacar, che l'ha messa a referto per ben due anni di fila, è unico nel suo genere. Perfino uno come Eddy Merckx, pur avendo ripetuto la 'doppia doppietta', non ci è riuscito per due anni consecutivi, bensì nel 1971 e nel 1974. Il Cannibale è a sua volta unico in un'altra statistica, risalente proprio al 1971: aver vinto 3 Classiche Monumento e il Mondiale nello stesso anno. Pogacar può affiancare il più grande di tutti i tempi tra pochi giorni, qualora vincesse il Giro di Lombardia 2025, che si andrebbe a sommare al Giro delle Fiandre 2025 e alla Liegi-Bastogne-Liegi 2025. Il prossimo 11 ottobre, in caso di 'semplice' podio, lo sloveno (che con i suoi 66 km di fuga solitaria in un Mondiale è il terzo di sempre per lunghezza della cavalcata) arricchirebbe la sua serie positiva, alla quale aggiungere il terzo posto della Milano-Sanremo 2025 e il secondo posto della Parigi-Roubaix 2025.

Il record di Evenepoel

Mentre Pogacar festeggiava, Evenepoel masticava amaro per i guai meccanici che l'hanno a lungo tolto da i giochi ieri prima della rimonta che è valsa comunque l'argento, una medaglia spesso indigesta per i rimpianti che porta con sé: in realtà, quella di ieri, sommata alle precedenti, porta a 8 il computo di allori iridati, tra prove in linea e a cronometro, per un corridore appena 25enne, che in questa speciale classifica stacca gente del calibro di Alejandro Valverde (oggi ct della Spagna), Tony Martin e Fabian Cancellara, tutti fermi a 7. La combo di medaglie prova in linea e prova a cronometro (istituita solo nel 1994) era riuscita solo a Miguel Indurain e Abraham Olano, mentre due podi nella settimana iridata, in tempi recenti, li aveva centrati solo l'altro belga Wout Van Aert. Nessuno, però, ha mai vinto prova in linea e prova a cronometro nella stessa edizione: a Tadej e Remco il compito di sfatare, prima o poi, questo tabù.

