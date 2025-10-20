Mondiali di paraciclismo su pista 2025, Claudia Cretti cala il poker di ori

Roma, 20 ottobre 2025 - Prima tanta sfortuna e poi altrettanta forza nel sapersi rialzare: la vita sportiva e non di Claudia Cretti è cambiata inesorabilmente il 6 luglio 2017, giorno del terribile incidente in discesa occorso nei pressi di Benevento al Giro Donna, quando un violento contatto con il guard rail costò prima due interventi di craniotomia decompressiva e poi quasi due settimane di coma farmacologico. Dopo una lunga riabilitazione a Brescia, nel 2019 c'è il ritorno al paraciclismo, ma è su pista che Cretti ritrova la sua nuova dimensione.

I numeri di Cretti ai Mondiali su pista di ciclismo paralimpico

Dal 16 al 19 ottobre, infatti, Rio de Janeiro è stata sede dei Mondiali di paraciclismo su pista 2025: il bilancio per l'Italia parla di 7 medaglie e del terzo posto della speciale classifica dedicata gli allori dietro a superpotenze come Australia e Gran Bretagna. Il bottino comprende 2 argenti, 1 bronzo e soprattutto 4 ori, tutti figli del grande exploit di Cretti. L'ultimo acuto è arrivato con lo scratch WC5, ottenuto recuperando nell'ultimo chilometro su tutte e in particolare sulla polacca Anna Harkowska, che nel frattempo aveva guadagnato oltre un giro di vantaggio, ma prima la classe '96 aveva trionfato nella velocità, nel chilometro e nell'eliminazione, andando così a completare un poker ricco e variegato che ne testimonia lo straordinario momento di forma. "Diventare campionessa del mondo non è mai un caso, farlo quattro volte nello stesso evento lo è ancora meno": questo il commento di Cretti, che a luglio è tornata a gareggiare con le professioniste con la maglia della Top Girls Fassa Bortolo, prontamente ringraziata insieme alla Federazione ciclistica, alle Fiamme Azzurre e alla famiglia. "Mi ha sostenuta sin dal 2017 e non ha mai smesso di credere in me". Dice bene Claudia, che dal Velodromo Olimpico di Rio de Janeiro passa così virtualmente il testimone agli azzurri che dal 22 al 26 ottobre saranno di scena a Santiago del Cile per i Mondiali di ciclismo su pista 2025: tra essi ci sarà anche Elia Viviani, all'ultimo impegno prima di appendere la bici al chiodo dopo che il ritiro su strada è già avvenuto in occasione del Giro del Veneto 2025. Proprio nel luogo dei trionfi di questi giorni di Cretti, Viviani nel 2016 aveva vinto la medaglia d'oro olimpica nell'omnium, a testimonianza di un'aura rimasta intatta anche dopo 9 anni.

Le dichiarazioni di Stuyven

Intanto, ai microfoni di Sporza, Jasper Stuyven ha espresso la propria eccitazione per l'imminente passaggio dalla Lidl-Trek alla Soudal Quick-Step. "L'opportunità mi è stata presentata e ne sono stato felice. Mi hanno promesso un ruolo importante nel team e per me era il momento di un nuovo posto in cui andare. Era un 'ora o mai più' e non ho esitato. Non vedo l'ora di essere parte del Wolfpack. Per me è tutto nuovo, ma conosco già molti dei ragazzi nel team. Sono curioso di sapere come ci si sente a far parte del Wolfpack".

