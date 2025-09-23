Mondiali. Super Venturelli bronzo a crono tra le under 23

Arriva la prima medaglia per l’Italia ai Mondiali di ciclismo in Ruanda. A conquistarla nella crono femminile Under 23 è Federica Venturelli (foto Ig. @federciclismo). La 20enne atleta cremonese, su un percorso molto duro di 22 chilometri, finsice alle spalle della favorita e dominatrice della prova, la britannica Zoe Backstedt (30’56“16) e della slovacca Viktoria Chladonova (a 1’50“85). L’azzurra ferma il cronometro a 2’11“58 dalla vincitrice. Nella prova maschile podio sfiorato per l’azzurro Lorenzo Mark Finn, quarto a quattro secondi dall’argento. Dopo aver fatto segnare il quarto tempo al primo rilevamento, nei passaggi successivi Federica Venturelli ha recuperato una posizione, scavalcando l’australiana Wilson-Haffenden. "È stata una gara impegnativa, poco adatta alle mie caratteristiche – le parole dell’azzurra –. La salita finale in particolare è stata veramente dura. La gara è andata bene. Ho cercato di tenere il mio passo. Quando sono arrivata al traguardo, con il secondo posto, non mi sono illusa, anzi ero convinta che le altre mi avrebbero superato. Salire sul podio è stata una sorpresa e motivo d’orgoglio come sempre quando si tratta di rappresentare l’Italia". La crono maschile è stata vinta, anche in questa occasione come per la gara femminile, dal favorito, lo svedese Jakob Soderqvist (31,2 km in 38’24“43), davanti al neozelandese Nate Pringle (a 1’03“) e al francese Maxime Decomble (a 1’04“). Finn, al primo anno nella categoria ed ex campione iridato juniores, chiude a 1’08“.