“Il ciclismo è lo sport più pericoloso al mondo”. Bouhanni e la caduta maledetta

Roma, 21 giugno 2025 - Nell'elenco dei tanti classe '90 ritiratisi precocemente dal ciclismo c'è anche Nacer Bouhanni, che grazie a L'Équipe ritorna sullo sport tanto amato ma pure tanto 'odiato'.

Le dichiarazioni di Bouhanni

La testata francese ha intervistato l'ex velocista durante la produzione del documentario "Crash, peloton sous tension" che, come si evince già dal titolo, approfondisce gli incidenti e le loro conseguenze sulla salute psicofisica dei corridori. Senza mezzi termini, Bouhanni ha definito il ciclismo "lo sport più pericoloso al mondo". Arrivano poi le spiegazioni del diretto interessato, che in carriera ha vinto 3 tappe al Giro d'Italia (oltre alla classifica a punti nel 2014) e 3 tappe alla Vuelta. "Giunto alla fine della mia carriera pensavo troppo, ma la verità è che quando arrivi allo sprint è già troppo tardi per pensare. Ho iniziato a dire a me stesso che se fossi andato in un determinato punto della strada avrei rischiato di cadere, ho iniziato a pensare che, in caso di caduta, era meglio farlo in un determinato punto rispetto ad un altro. Quando inizi a farti queste domande, però, non ha più senso andare a fare le volate. Le cadute mi hanno lasciato delle cicatrici indelebili a livello psicologico". Le cadute, appunto tante nella carriera del francese di origini algerine, campione nazionale nella prova in linea nel 2012, ma quella occorsa al Giro di Turchia 2022 ne ha inesorabilmente segnato la carriera, fino al ritiro dell'anno dopo: Bouhanni, toccato da uno spettatore decisamente poco attento, si fratturò la prima vertebra prima di restare fermo ben 10 mesi e di appendere poi la bici al chiodo a distanza di una stagione. "Ero in gruppo tra la decima e la quindicesima posizione. Eravamo tutti ruota a ruota e poi in un istante è stato come se ci fosse una barriera umana davanti a me. Io sono caduto e ho capito subito che era un problema serio. Non riuscivo a tenere su la testa senza reggerla. Poi sono arrivati i medici. Ero a rischio paralisi e sono collassato. Quella sera ho chiamato la mia famiglia e ho capito che per me l'avventura nel ciclismo era finita".

Le dichiarazioni di Bardet

Anche Romain Bardet, altro classe '90 ritiratosi meno di una settimana fa, ha partecipato allo stesso documentario parlando della caduta della tappa 13 del Tour de France 2020 che gli costò una commozione cerebrale ."E' come se il mondo mi fosse caduto tutto addosso, anzi, peggio. Ero quarto in classifica generale quella mattina, e mi sentivo alla grande perché stavo lottando per vincere la corsa. Dopo la caduta sono ripartito subito, perché l'istinto ti dice di fare così, anche se ho faticato a risalire in sella. Dopo poco ho realizzato che non stavo bene, che ero quasi in uno stato di trance, e ho faticato tantissimo. Sono arrivato al traguardo ma non mi ricordo più nulla di quella tappa. Mentre tornavamo in albergo, avevo un fortissimo mal di testa e molta nausea e ricordo che quel viaggio fu un calvario".

