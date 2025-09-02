Nel modenese Nicole Bracco arriva a quota 18

Nicole Bracco non si ferma e nel modenese ottiene la sua 18esima vittoria stagionale. La maglia tricolore della categoria donne esordienti è sfrecciata vittoriosa nella 54esima edizione della Coppa Città di Formigine, che la portacolori della Società Ciclistica Cesano Maderno ha nettamente dominato al termine di uno sprint a ranghi compatti. Bracco ha fatto quello che meglio le riesce: vincere di forza sulle avversarie. Ai 250 metri ha preso la testa del gruppo e più nessuna è riuscita a passarla. Seconda si è classificata la toscana Sara Ciolzi (Capannori), terza la romagnola Ginevra Sambi (Pol Fiumicinese Fait Adriatica), quarta Aurora Cerame, compagna di squadra di Bracco, che ha completato così il trionfo della formazione brianzola diretta da Guido Roncolato. Ora per Bracco non resta che attendere i prossimi appuntamenti, in particolare la Coppa Rosa di Borgo Valsugana che si svolgerà sabato 13 sulle strade del Trentino Alto Adige.

Sempre a Formigine, l’agratese Carlotta Ronchi (Cesano Maderno) ha sfiorato il successo tra le allieve, chiudendo al secondo posto dietro la bresciana Anna Bonassi (Flandreslove F. Magni) e davanti a Jolanda Sambi terza classificata. Martina De Vecchi si è invece assicurata la quinta posizione, regolando in volata il gruppo, mentre sesta è arrivata Greta Bordin (Cicli Fiorin) e nona Emma Colombo.

Dan.Vig.