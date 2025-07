Oggi la prima tappa parte e arriva a Lille. Il Tour parla solo francese, ma è un affare per i soliti noti

Tour francese: non accadeva da un po’. Esattamente da quattro anni e tre partenze: Danimarca prima, Paesi Baschi poi, Italia un anno fa a Firenze. Francese è anche l’intero viaggio: si sfiorano i confini, ma non si mette il naso fuori. Grande Boucle significa ricciolo: mai come stavolta, definizione rispettata.

Tour tradizionale: nelle prime nove tappe (oggi apre le Lille-Lille di 185 km), spazio a velocisti e avventurieri, coi primattori chiamati solo a evitare guai. Niente pavé, niente sterrati, montagne da metà in poi. L’ultima settimana è durissima, ma è l’unica analogia col Giro: qui gli interpreti sono di ben altro livello. Dei primi venti al mondo, ce ne sono diciassette: basti dire che Simon Yates, che appena un mese fa sfilava in rosa a Roma, qui fa il gregario. E’ un altra corsa, un altro ciclismo.

Tour facile da leggere: il duello è ancora fra i fenomeni Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard, che si sono spartiti le ultime cinque edizioni. Tre lo sloveno, due il danese: salvo imprevisti, di qui non si scappa. Pogacar si annuncia con un ruolino di marcia mostruoso: quest’anno in ventidue giorni di gara ha vinto undici volte, nelle classiche non è mai uscito dai primi tre e gli manca un successo per fare cento in carriera. "Mai avuta una preparazione così perfetta, sono prontissimo", dice l’iridato.

Vingegaard invece è stato frenato da una caduta, ha vinto il minimo e un mese fa è apparso inferiore al rivale in montagna: il tempo per recuperare non gli è mancato. "Mai stato così bene, ho più potenza e un grande piano", fa sapere l’ex venditore di pesce.

Tour chiuso ma non troppo: fra i due litiganti vuole infilarsi Remco Evenepoel, altro fuoriclasse, più forte a cronometro ma con un pizzico in meno degli altri due in salita. Almeno fino a un anno fa: se ha colmato il gap, è da corsa. Più dell’altro sloveno Roglic e del suo compagno emergente Lipowitz, più di chi, come il danese Skjelmose, l’australiano O’ Connor, il colombiano Buitrago e gli spagnoli Mas e Carlos Rodriguez, coltiva l’idea di restare nei primi dieci. Se poi verrà di più, tanto meglio.

Tour di qualità: in tutti i settori. C’è il meglio della velocità: da Merlier, dieci successi in stagione, a Philipsen, fino a Groves, Groenewegen, Meeus, Girmay e al nostro Milan, tutti a caccia della tappa d’avvio che oggi, dopo 185 chilometri da Lilla a Lilla, colora di giallo. C’è il meglio delle classiche: Van der Poel su tutti, poi Van Aert, Alaphilippe, Benoot e Healy, per restare ai più noti. C’è il meglio anche attorno ai leader, perché se Pogacar è scortato da Almeida e Adam Yates, Vingegaard può contare sull’appoggio di Simon Yates e Jorgenson.

C’è il meglio al mondo e questo spiega l’enorme differenza fra il Tour e tutto il resto.