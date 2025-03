Oggi la seconda tappa a follonica. Tirreno-Adriatico, la rivincita di Ganna. Batte Ayuso a cronometro: "Sono felice»

Cercava la rivincita, l’ha trovata a modo suo: Filippo Ganna ha vinto ieri la prima tappa della Tirreno-Adriatico, cronometro individuale di 11,5 chilometri a Lido di Camaiore. Il campione di Verbania, 28 anni, sale in testa alla classifica generale dopo aver compiuto il tragitto in 12’17”, davanti al giovane spagnolo Juan Ayuso reduce dai successi in Drome Classic e Trofeo Laigueglia, e al danese Johan Price-Pejtersen (Alpecin-Deceuninck). Ayuso aveva tolto a Ganna la soddisfazione della vittoria nella crono di apertura nelle ultime due edizioni.

"Ho fatto una bellissima cronometro, quindi sono davvero felice – ha detto Ganna, al suo primo centro nel 2025 –. Il ds Dario Cioni mi ha incitato fino al traguardo. Ero sugli stessi tempi di Juan Ayuso a metà percorso, quindi sapevo di poter dare qualcosa in più nella seconda parte, dove ho guadagnato tanto. Mi sono allenato molto per questa cronometro così come per i prossimi impegni. Ho fatto decisamente meglio rispetto a un anno fa, quando avevo perso per un secondo. Non vedo l’ora di dare il massimo anche nel resto della settimana".

Oggi la seconda delle sette tappe della Corsa dei Due Mari, la Camaiore-Follonica di 192 chilometri.