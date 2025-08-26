Oggi la susa-voiron. Gaudu vola da campione alla Vuelta. Bici rubate: colpo da 250mila euro

Vola David Gaudu e mette la firma sulla terza tappa della Vuelta a Espana sconvolta da un maxi furto di biciclette. Il francese della Groupama-Fdj si aggiudica la San Maurizio Canavese-Ceres di 134.6 chilometri, ultima con arrivo su suolo italiano. Battuti in volata i danesi Mads Pedersen (Lidl-Trek) e Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike). Quest’ultimo si conferma leader della classifica generale, con lo stesso tempo totale di Gaudu, e conserva la maglia rossa. Terzo nella generale Giulio Ciccone (Lidl-Trek), ieri quarto. Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), 34esimo all’arrivo. Oggi la Susa-Voiron di 206.7 km.

Sono intanto al vaglio dei carabinieri le immagini di sorveglianza del Novotel di corso Giulio Cesare, a Torino, dove l’altra notte sono state rubate 18 bici da corsa al team Visma - Lease a Bike. Un colpo dal valore di centinaia di migliaia di euro. A denunciare il furto, su X, era stato lo stesso Team Visma. "Il furgone dei nostri meccanici - si legge nel post - è stato scassinato e diverse bici sono state rubate. I nostri meccanici stanno lavorando duramente per garantire che la squadra sia completamente preparata".