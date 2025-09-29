Oro iridato in Ruanda, problemi per Evenepoel. Ciccone 6°. Pogacar, il solito assolo: l’alieno si è ripreso il mondo

Metodo Pogacar: andare all’attacco a cento chilometri dal traguardo e completare l’opera da solo. Come un anno fa a Zurigo, funziona benissimo anche a Kigali, in Ruanda, nel primo mondiale africano della storia. E’ un bis clamoroso, è l’ennesimo capolavoro di un fenomeno che a 27 anni aggiorna la sua bacheca di pari passo con le corse che affronta: in questa stagione aveva già vinto la terza Strade Bianche, il secondo Fiandre, la terza Liegi e il quarto Tour e ora si appresta a dar l’assalto al quinto Lombardia in fila, fra un paio di settimane, passando dall’Europeo domenica prossima. Prodigio, marziano, mostro: per definirlo i termini sono questi.

Che Tadej Pogacar fosse il favorito si sapeva da un bel po’: su un tracciato così (5.500 metri di dislivello, tra i più duri di sempre) pochi potevano tenergli testa. Che lo sloveno avrebbe vinto così, si sospettava alla vigilia: quel che per gli altri è un’eccezione, per lui è un marchio di fabbrica. Tra il dire e il fare c’è di mezzo un fuoriclasse unico nel trasformare in realtà quel che tutti si aspettano: non vittorie normali, ma imprese extralarge. L’ultima è questa, iniziata sul muro di Kigali a 104 dall’arrivo insieme al messicano Del Toro e rifinita ai meno 66, quando il suo compagno di team ha sentito tutto il peso dei 200 chilometri fin lì percorsi. "Speravo si formasse un gruppetto, invece siamo rimasti in due e ho rivissuto la situazione dell’anno scorso. Non è stato facile, ho la gioia e la consapevolezza di aver fatto qualcosa di importante", le parole di Pogacar dopo aver fatto sembrare nani i rivali. Compreso Evenepoel, che una settimana prima nella crono aveva raggiunto e superato lo sloveno partito due minuti e mezzo prima: complici i guai meccanici che lo costringono due volte a cambiar bici quando Pogacar se ne va, l’olimpionico vede il suo mondiale trasformarsi in un vano inseguimento. Insegue come tutti anche la prima Italia del ct Villa, che accompagna Ciccone al sesto posto: in un mondiale a eliminazione (solo 30 atleti al traguardo) è un piazzamento perfino decoroso. Ordine d’arrivo: 1) Tadej Pogacar (Slo) km 267,5 in 6h 21’20’’ (media 42,089), 2) Evenepoel (Bel) a 1’28’’, 3) Healy (Irl) a 2’16’’, 4) Skjelmose (Dan) a 2’53’’, 5) Skujins (Let) a 6’41’’, 6) Ciccone a 6’47’’.