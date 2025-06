Ciclismo, Riesebeek nella storia: è il primo corridore squalificato per somma di gialli

Roma, 24 giugno 2025 - Oltre il danno, la beffa: cadere rovinosamente e vedersi poi comminare una squalifica per somma di cartellini gialli, la prima nella storia del ciclismo. E' la parabola di Oscar Riesebeek, protagonista di una vicenda a dir poco rocambolesca.

Cosa è successo a Riesebeek

Il contesto è quello del Giro del Belgio 2025, gara che sarebbe poi stata vinta da Filippo Baroncini, per l'ennesimo alloro stagionale dell'UAE Team Emirates-XRG. Riesebeek, un onesto mestierante della bici senza grossi picchi in carriera ma con una grande abnegazione da gregario, si vede assegnare il primo cartellino giallo alla fine della seconda tappa a causa del passaggio su un tratto non facente parte del percorso di gara. Il secondo è ben più plateale e arriva nel corso dell'ultima frazione, quella che sarebbe stata poi vinta dall'idolo di casa Tim Merlier. L'olandese si sposta alla sinistra della carreggiata, dà una spallata (volontaria o meno) a un corridore della Ineos Grenadiers e, sbilanciato, finisce sull'asfalto senza poter terminare la corsa. Riesebeek si ritira lì, ma la giuria di gara decide comunque di estrometterlo dalla corsa (formalmente per la medesima motivazione, quella legata al passaggio su marciapiedi o piste ciclabili non appartenenti al percorso di gara), comminandogli inoltre il secondo cartellino giallo, con allegata squalifica di 7 giorni. In un calendario, quello ciclistico, sempre molto affollato una conseguenza c'è ed è la rinuncia forzata ai campionati nazionali, una punizione che ha trovato il primo commento in una nota dell'Alpecin-Deceuninck, che ha innanzitutto aggiornato sulle condizioni del proprio corridore. "Oscar è stato portato all'ospedale di Jette, nel quale non gli sono state riscontrate fratture. Confermiamo inoltre che ha ricevuto la squalifica di sette giorni dall'Uci. Per questo, non potrà partecipare alle gare dei campionati nazionali dei Paesi Bassi in programma questa settimana. Sia lui che noi come squadra accettiamo questa decisione, corretta e giustificata". Non si fa attendere il commento proprio di Riesebeek, che almeno nell'occasione infausta ha rimediato soltanto delle contusioni: praticamente l'unico aspetto positivo. "Mi dispiace molto saltare i campionati nazionali, ma se guardo a quello che ho fatto, capisco che il mio comportamento in corsa non solo è stato sbagliato, ma ha anche messo in pericolo i miei colleghi. E questa è una cosa di cui mi dispiaccio molto e per cui chiedo scusa. Le regole sono chiare. Se queste vengono applicate in maniera costante, le rispetto pienamente". Chiaro il commento del classe '92, che rispecchia un po' il comune sentire sulle nuove normative dell'Uci: ben vengano, a condizione di valere anche per corridori magari dai nomi più blasonati di Riesebeek e altrettanto spericolati in corsa.

