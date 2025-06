Per Alberto Bettiol niente Tour de France, Vuelta e Mondiali. Ecco il suo programma

Roma, 9 giugno 2025 - In un Giro d'Italia 2025 che già ha parlato pochissimo italiano, se si escludono la maglia azzurra di Lorenzo Fortunato e la tappa vinta da Christian Scaroni, è mancata anche la maglia di campione nazionale di Alberto Bettiol, escluso proprio dall'XDS Astana Team. Per una rinuncia sicuramente dolorosa ci si aspettava la ricompensa chiamata Tour de France 2025, ma a quanto pare il programma sarà ben diverso.

Il programma del resto del 2025 di Bettiol

In realtà, il ritorno in gara del toscano non è lontanissimo. Anzi: venerdì Bettiol sarà al GP Gippingen 2025 prima di presentarsi al via del Giro di Svizzera 2025, in programma dal 15 al 22 giugno. La corsa elvetica è notoriamente spesso propedeutica alla partecipazione al Tour de France, ma non per Bettiol, che non farà parte neanche del roster della Vuelta 2025. Una scelta multipla, quella dell'XDS Astana Team, che interrompe il trend che voleva il classe '93 al via di almeno un Grande Giro in stagione a partire dal 2018, con la Grande Boucle scelta negli ultimi tre anni. Qualche corsa residua nel calendario di Bettiol, per fortuna, però c'è: si parte dai campionati italiani, in programma questo mese in Friuli Venezia-Giulia per provare a confermare il titolo vinto un anno fa. Poi ci sarà una lunga pausa prima di rimettere il numero dietro la schiena ad agosto in occasione del Giro di Polonia 2025 e del Renewi Tour 2025. L'obiettivo dell'XDS Astana Team sembra quello di 'usare' Bettiol per provare a raccogliere quanti più punti Uci possibili per evitare la retrocessione: a tal riguardo, il verdetto sancito dalla prima parte di stagione, compreso dall'ottimo Giro d'Italia 2025 disputato dalla formazione kazaka, è rincuorante. Non solo la squadra di club: neanche dal fronte Nazionale arrivano buone nuove per Bettiol, che dovrebbe saltare i Mondiali di Kigali 2025 in quanto il percorso si addice poco alle proprie caratteristiche. Discorso diverso per gli Europei di Ardèche 2025, a questo punto il grande obiettivo del finale di stagione del toscano.

La spedizione ridotta dell'Italia ai Mondiali 2025

In Ruanda, dal 21 al 28 settembre, Bettiol non sarà l'unico assente della spedizione azzurra. Le difficoltà logistiche di una trasferta non esattamente dietro l'angolo porterà l'Italia della prova maschile élite, da quest'anno allenata da Marco Villa, ad affidarsi ad appena 5 unità a dispetto delle 8 che toccherebbero, per una scelta, quella presa dal Consiglio Federale, che sarà estesa agli Under-23 (da 6 a 4), ai juniores (3 corridori) e alle donne (4 anziché 7). In realtà, per la medesima ragione l'Italia non sarà l'unica nazione a presentarsi a Kigali con un contingente ridotto. Anzi, c'è di peggio, perché Francia e Danimarca (ma non solo) non porteranno diverse rappresentative, escludendo ad esempio qualche formazione a livello giovanile o di staffetta.

Leggi anche - Giro del Delfinato 2025, tappa 2: frazione e maglia a Milan