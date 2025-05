Petrucci Zero24 Cycling Team domina il ciclismo giovanile in Toscana, Veneto ed Emilia Romagna

Da aprile a maggio cambia poco. La Petrucci Zero24 Cycling Team si conferma grande protagonista del panorama giovanile italiano, raccogliendo risultati di assoluto rilievo in tre appuntamenti su strada in Toscana, Veneto ed Emilia Romagna riservati alla categoria degli Allievi. Podio pieno, prestazioni solide e una condizione generale in costante crescita per gli atleti della formazione chiaravallese.

In Veneto, nel Trofeo Comune di Illasi, nel cuore della Val d’Illasi, oro per Filippo Cingolani con uno sprint potente davanti al compagno Andrea Gabriele Alessiani. A completare il dominio marchigiano, Tommaso Cingolani terzo ed Edoardo Fiorini quinto.

Sulle strade della Valdichiana, nella Coppa Circolo Arci Renzino, classica primaverile giunta alla 56ª edizione, a distinguersi sono stati Leonardo Grimaldi e Emanuele Morganti, rispettivamente secondo e terzo, mentre Gianmarco Paolinelli ha chiuso nella top ten, confermando solidità.

Nel Bolognese, nel 37° Gran Premio Città di Zola, valido anche come prova "Dieci Colli Giovani", vittoria per Tommaso Cingolani che sferra l’attacco decisivo proprio in salita, lasciando il gruppo a quasi un minuto e tagliando il traguardo in solitaria. Edoardo Fiorini è terzo, Filippo Cingolani sesto.

In crescita anche gli Esordienti. Andrea Manoni e Riccardo Barbini, tra gli esordienti del secondo anno, e Nicolò Burgio, tra quelli del primo anno, entrano sempre più spesso nelle prime dieci posizioni.