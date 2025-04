Petrucci Zero24 Cycling Team trionfa nella cronosquadre Allievi alle Terme di Caracalla

Un aprile tricolore per la Petrucci Zero24 Cycling Team. La squadra chiaravallese si laurea campione d’Italia nella cronosquadre Allievi. La formazione chiaravallese continua a scrivere pagine importanti del ciclismo giovanile italiano. Dopo una serie di successi già collezionati in questo avvio di stagione, arriva ora anche la maglia tricolore nella specialità della cronosquadre Allievi, conquistata nello storico scenario delle Terme di Caracalla a Roma, nell’ambito del Lazio Bike Days, a Roma, una serie di corse ciclistiche di varie categorie legate all’ormai tradizionale Gran Premio della Liberazione.

A firmare l’impresa sono Andrea Gabriele Alessiani, Edoardo Fiorini e i gemelli Filippo e Tommaso Cingolani, che con una prestazione superlativa fermano il cronometro sul tempo di 19’39’’73, gli unici a scendere sotto i 20’, viaggiando a una media impressionante di quasi 46 km/h. Partiti per ultimi, hanno rispettato i pronostici e confermato sul campo il loro valore tecnico, tattico e atletico mettendo dietro i laziali del Team Coratti veneti della Faizanè CSZ Sandrigo.

"Non ci si abitua mai ai podi, a quelli tricolori ancora meno - le parole del dirigente Marco Paolinelli –. Siamo molto orgogliosi di questi ragazzi. Hanno talento, lavorano con serietà e riescono a conciliare sport e scuola, nonostante i tanti impegni. Sono ragazzi di 15 e 16 anni, e meritano un doppio applauso per come gestiscono tutto questo". Atleti di punti, studenti modello.

La Petrucci Zero24 ha partecipato al campionato italiano con due squadre: la seconda formazione ha chiuso al nono posto con gli atleti Emanuele Morganti, Alessandro Senesi, Leonardo Grimaldi e Gianmarco Paolinelli.